Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки

Министерство экономического развития РФ рассчитывает на то, что ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку, что подстегнет рыночное кредитование. Такое заявление сделал в четверг, 2 июня, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Приветствуем решение на прошлой неделе Банка России о внеплановом снижении ключевой ставки и, разумеется, на следующей неделе рассчитываем, что эта тенденция продолжится», — сказал Решетников журналистам на брифинге.

Кроме того, глава Минэкономразвития добавил, что цифры подтверждают, что развивается кризис спроса.

«Цифры подтверждают, что развивается кризис спроса: те оперативные данные, которые мы видим по маю, в общем и целом говорят, что кредитование в настоящий момент — и потребительское — замерло, ипотека последние недели показывает определенный рост, но этот рост пока не способен переломить общую ситуацию», — сказал он.

Кроме того, Максим Решетников также ожидает снижения инвестиций в экономику России в ближайшее время.

Ранее, 27 мая, Решетников заявлял, что снижение ключевой ставки Центробанком РФ до 11% важно и своевременно для российской экономики. Он добавил, что уровень реальных процентных ставок всё равно остается большой.

ЦБ снизил ключевую ставку до 11% 26 мая. Он также допустил дальнейшее снижение на ближайших заседаниях, ближайшее из которых запланировано на 10 июня. Также ЦБ отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными. Однако риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала.

В конце февраля, Центробанк на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднимал базовую ставку до 20% годовых. Тогда повышение ставки ЦБ объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения.