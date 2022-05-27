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Решетников назвал снижение ключевой ставки ЦБ своевременным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Снижение ключевой ставки Центробанком РФ до 11% важно и своевременно для российской экономики. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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«Очень важно то решение, которое принято Центральным банком вчера по снижению ключевой ставки. Это действительно важно, и это уже, с одной стороны, как мы видим, подстегнуло, во-первых, рубль — он чуть-чуть вырос. <…> При этом, надо сказать, уровень реальных процентных ставок всё равно остается большой» — заявил Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в российской экономике наблюдаются тенденции, характерные для ситуации кризиса спроса.

«В настоящий момент у нас в экономике развивается то, что экономисты называют кризисом спроса, — когда недостаточно предприятия, потребители, население тратят денег в экономике», — отметил министр.

В то же время риски кризиса предложения на российском рынке не оправдались, заключил Решетников.

ЦБ снизил ключевую ставку до 11% 26 мая. Он также допустил дальнейшее снижение на ближайших заседаниях, ближайшее из которых запланировано на 10 июня.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Тогда регулятор отметил, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения.

До этого, в конце февраля, Центробанк на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке, наоборот, поднял базовую ставку до 20% годовых. Тогда повышение ставки ЦБ объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения.

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