Банки ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 9%

Снижения ключевой ставки на плановом заседании совета директоров Банка России 22 июля ожидают все 17 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших кредитных организаций. 12 из них прогнозируют сокращение показателя до 9%, еще четверо — сразу до 8,5%. В «Альфа-банке» сообщили, что ожидают либо очень незначительного снижения ставки, либо ее сохранения на текущем уровне, однако цифры не уточнили.

В пользу дальнейшего смягчения монетарной политики выступают уменьшение инфляции, спад кредитования и необходимость поддержать сокращающуюся экономику, пояснил «Известиям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он отметил, что рост цен замедляется быстрее ожиданий Банка России: Росстат впервые за все время наблюдений с 1991 года зафиксировал дефляцию в июне. За неделю со 2 по 8 июля в стране снова наблюдалась дефляция в 0,03%, напомнил Михаил Васильев, уточнив, что в годовом выражении показатель сократился до 15,6%.

«При этом снижение цен на непродовольственные товары также усилилось и за последнюю неделю было максимальным в текущем году. Вниз корректируются цены на электронику, лекарства и стройматериалы. Вряд ли этот тренд получит существенное развитие. Идет новая волна пандемии, и спрос на лекарства вырастет. Курс рубля также стабилизируется и ограничит влияние на цены», — полагает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Проинфляционные риски сохраняются, полагает главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. Она пояснила: отсутствие достаточного числа рабочих рук означает, что зарплаты продолжат расти, поддерживая восстановление уровня потребления. Кроме того, по ее словам, наблюдается быстрый рост расходов бюджета, что также носит инфляционный характер. Наконец, перестройка логистики внешней торговли на данный момент создает ограничения в поставках товаров, что опять же несет проинфляционные риски.

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«Работа по займу: банки ждут снижения ключевой до 9%»