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ЦБ заявил о наличии потенциала для снижения ключевой ставки
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ЦБ заявил о наличии потенциала для снижения ключевой ставки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банк России рассматривает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом заявил первый заместитель главы регулятора Владимир Чистюхин в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку в четверг, 23 июня.

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«Как это указано в пресс-релизе Центрального банка, на сегодняшний день Банк России будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях», — сказал Чистюхин.

По его словам, это говорит о том, что в ЦБ видят дальнейший потенциал снижения ставки, но надо будет посмотреть, каким образом формируются инфляционные ожидания.

Зампред Центробанка напомнил, что регулятор стремится вернуть инфляцию к целевым 4% в 2024 году.

На сессии «Российский финансовый сектор в новых условиях» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня Чистюхин говорил, что ЦБ допускает снижение ключевой ставки при благоприятных условиях рынка. Он также отмечал, что при цели вернуть инфляцию к 4% в 2024 году в 2023-м она может составить 5–7%. Низкая инфляция, по его словам, нужна российской экономике для макроэкономической устойчивости.

За день до этого глава Минэкономразвития Максим Решетников поприветствовал шаги ЦБ по снижению ключевой ставки.

10 июня Центробанк снизил базовую ставку на 1,5 п.п., до 9,5% годовых. Это шестое подряд снижение после того, как 28 февраля регулятор повысил ее с 9,5 до 20%.

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России в годовом выражении на 27 мая составила 17,4%. Политик подчеркнул, что рост цен «удалось взять под контроль» и начиная со второй половины мая он остановился в стране.

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