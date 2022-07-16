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Эксперты из разных стран назвали национальные способы спасения от жары

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/ vl1
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Пережить сильную жару могут помочь острая пища, овощной суп и луковый сок. Советы на случай жаркой погоды из разных уголков мира собрал и представил старший репортер по вопросам здравоохранения издания Daily Mail Джон Эли.

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Так, один из советов, которые дает испанское здравоохранение — национальное блюдо Испании гаспачо. Это освежающий холодный суп из перетертых в пюре свежих помидоров, огурцов и перца.

Глава здравоохранения Андалусии (самого южного региона Испании) Хесус Агирре рассказал, что в нем есть всё, что нужно людям для предотвращения теплового удара. В дополнение к высокому содержанию воды, которое способствует регидратации, гаспачо содержит большое количество витаминов и минералов.

Эксперт по сну из Оксфордского университета, профессор Рассел Фостер дал совет, который не подтвержден научным сообществом. Он рассказал, что можно попробовать натирать кожу луковым соком. Профессор утверждает, что именно так спасаются от жары в индийских деревнях.

Некоторые последователи альтернативной индийской медицины — аюрведы считают, что луковый сок, нанесенный на подошвы ног, помогает сбалансировать температуру тела и защитить от воздействия высокой температуры на улице.

Еще один метод спасения от жары используется в самых жарких уголках мира: Южной Азии, Африке и странах Карибского бассейна. Это острая пища.

Несмотря на кажущуюся непродуктивность этого способа, потребление острой еды охлаждает. Острая пища повышает внутреннюю температуру тела, делая ее схожей с температурой внешней среды. Это позволяет поддерживать тепловой баланс и чувствовать себя в жаркую погоду лучше.

14 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал сильную жару в ряде российских регионов в ближайшие дни. Как уточнил Вильфанд, на Камчатке, в Магаданской области, на востоке Коми, в Архангельской области столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. Также жара ожидается на Урале.

В тот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что аномально жаркая погода вернется в Московский регион в третьей декаде июля. В настоящее время в Москве установилась комфортная, умеренно прохладная погода.

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