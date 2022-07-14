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В Гидрометцентре предупредили о сильной жаре в ряде регионов России

Вильфанд предупредил о сильной жаре в ряде регионов России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал сильную жару в ряде российских регионов в ближайшие дни.

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В беседе с ТАСС 13 июля специалист отметил, что в ряде регионов жаркая погода негативно отразится на пожарной опасности.

Как уточнил Вильфанд, на Камчатке, в Магаданской области, на востоке Коми, в Архангельской области столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. Также жара ожидается на Урале. Так, в Екатеринбурге температура воздуха превысит норму на 4–5 градусов. В Курганской и Челябинской областях прогнозируется до +36 градусов, отмечает телеканал «Звезда». Жара около +30 градусов ожидает в ближайшие дни Якутию.

По словам Вильфанда, «неспокойную погоду» с дождями прогнозируют в Московской, Ленинградской, Тамбовской областях, Приморье и других регионах 14 июля, пишет RT.

В Приморском крае за двое суток 15–16 июля количество осадков превысит 100 мм, что является месячной нормой для этого региона, сообщает телеканал «360». В Ростовской области ожидается сильный дождь, возможна гроза и усиление ветра.

12 июля Вильфанд сообщал, что прохладная погода в Москве сохранится до конца второй декады июля. К выходным, 16 и 17 июля, температура воздуха будет на 1–2 градуса ниже нормы. По словам метеоролога, температура воздуха в столице уже начала снижаться, пишет «Москва 24».

В тот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что жара вернется в Московский регион не раньше третьей декады июля.

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