Синоптик назвал сроки возвращения жары в Москву

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что жара вернется в Московский регион не раньше третьей декады июля.

В беседе с «Вечерней Москвой» во вторник, 12 июля, специалист отметил, что в настоящее время в Москве установилась комфортная, умеренно прохладная погода с температурой воздуха +19…+20 градусов. Она сохранится в столичном регионе до 20 июля.

Шувалов уточнил, что 13–14 июля в регионе ожидается до +25…+26 градусов, а затем похолодает до +19…+22 градусов, пишет НСН.

«Ядро, которое нам подкачивало жаркий воздух, разрушается и уходит. Теперь регион во власти высотного циклона, так что отдохнем от жары. Тем более если не будет жары — не будет проливных дождей, вселенских гроз и шквалистых ветров», — рассказал синоптик.

Согласно прогнозам, аномально теплая погода может вернуться в столицу в конце июля.

10 июля Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе на этой неделе. По его словам, в середине недели южный ветер сменится западным, пишет сайт kp.ru. Температура по-прежнему будет достаточно комфортной, +21…+23 градуса. Осадки будут умеренными, отмечает RT.