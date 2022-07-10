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Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В понедельник, 11 июля, в Москве ожидается до +30...+32 градусов, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

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По его словам, жаркая погода продержится в Vосковском регионе до вторника, затем с юга подойдет фронтальный раздел, за ним более прохладный воздух. Температурные значения опустятся до отметок +23...+24 градуса.

В понедельник со второй половины дня существует высокая вероятность грозы и усиления ветра.

«Дожди будут присутствовать, но скорее будут проявлять умеренность. Во второй половине недели южный ветер сменится западным, температура останется в зоне комфорта — +21...+23 градуса в дневные часы», — указал синоптик.

Ранее москвичей предупреждали, что все выходные 9 и 10 июля в Москве вероятны ливни и грозы. Отмечалось, что на погоду в столице будет влиять «ползучая фронтальная волновая система атмосферных фронтов», что приведет к ливням с грозами.

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