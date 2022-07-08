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Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Синоптик Тишковец рассказал, какая погода ожидается в Москве в выходные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал ливни и грозы в Москве в ближайшие выходные.

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В беседе с RT в пятницу, 8 июля, он отметил, что на погоду в столице будет влиять «ползучая фронтальная волновая система атмосферных фронтов», что приведет к ливням с грозами.

Между тем, в субботу, 9 июля, погода ожидается более благополучная. Как отметил Тишковец, ночью и в первой половине дня осадков не ожидается, будет переменная облачность. Ночью температура воздуха составит до +15…+17 градусов, по области — до +13…+18 градусов. Днем потеплеет до +25…+27 градусов в Москве, до +23…+28 градусов в Подмосковье. К вечеру пройдут скоротечные дожди, возможны грозы.

В воскресенье, 10 июля, ожидаются уже настоящие проливные дожди с грозами. Ночью столбики термометров не опустятся ниже отметки в +15…+17 градусов, днем ожидается не больше +26…+28 градусов. Высока вероятность гроз. Ветер ожидается восточный со скоростью 4-9 м/с, при грозе он будет порывистым.

В субботу, как отметил синоптик, выпадет в районе 2–3 мм осадков, в воскресенье — до 7–8 мм.

Ранее 8 июля о возможных ливнях с грозами на выходных в столице предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

7 июля в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что в отдельных районах Москвы выпало свыше 30% месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО и прилегающих к нему районах ЮАО, отмечает телеканал «Звезда». Так, на ВДНХ выпало около 6 мм, в Тушино — 12 мм, а в Новой Москве — 19 мм, пишет НСН.

Ранее в этот день сообщалось, что в столичном метро затопило станцию «Павелецкая» после сильного ливня. Кроме того, сильнейший ливень снес дорожные ограждения и повалил деревья, в результате чего пострадал один человек.

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