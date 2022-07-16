В США российский «Посейдон» назвали «внушающим страх»

Российскую ядерную торпеду «Посейдон» не сможет остановить оборона ни одной страны. Такое мнение высказал офицер США в отставке Брент Иствуд в статье для сайта 19Fortyfive.

«Посейдон», если верить сообщениям о его разработке из более авторитетных западных источников, действительно внушает страх.<...> Однако торпеда, если она будет успешно испытана и установлена на российской подводной лодке, будет иметь огромное военное преимущество, так как ее возможности выходят за рамки действующих договоров о контроле над вооружениями. Оборона ни одной страны не сможет ее остановить», — говорится в публикации.

В январе Иствуд перечислил пять самых опасных российских вооружений. Он сравнил размер «Посейдона» с автобусом и выразил уверенность, что Россия якобы планирует запустить «Посейдон» с подводной лодки К-329 «Белгород».

Ранее в декабре прошлого года журналист Марк Эпископос заявил, что новейшие российские вооружения, в том числе ракеты «Циркон», позволят РФ в случае войны нанести удар по группе ВМС США. По его мнению, в России понимают угрозу от американского военного флота и создают оружие на случай противостояния.

В тот же день командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что Россия разрабатывает новые гиперзвуковые стратегические комплексы, которые заменят блоки «Авангард», когда Соединенные Штаты найдут средства противодействия для них.