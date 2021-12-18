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В США заявили об опасности ракет «Циркон» для американского флота

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Новейшие российские вооружения, в том числе ракеты «Циркон», позволят РФ, в случае войны, нанести удар по группе ВМС США. Такое мнение 17 декабря высказал журналист Марк Эпископос.

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«Россия во всех ее воплощениях всегда была сухопутной державой, где ВМФ используется в основном для защиты обширных границ страны. США, в свою очередь, нуждаются в сильном флоте для противостояния в глобальном масштабе», — написал Эпископос в статье для журнала National Interest.

При этом автор статьи отметил, что в России понимают угрозу от флота США и создают оружие на случай противостояния.

«Российский полковник в отставке Михаил Ходаренок писал в конце 2020 года, что новый российский 3М22 «Циркон», крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета, «радикально изменит баланс сил в открытом море», — добавил Эпископос.

В тот же день командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что Россия разрабатывает новые гиперзвуковые стратегические комплексы, которые заменят блоки «Авангард», когда Соединенные Штаты найдут средства противодействия для них.

16 декабря военный эксперт Дмитрий Корнев заявил «Известиям», что гиперзвуковая ракета «Циркон» действительно может быть принята на вооружение в 2022 году. Таким образом он прокомментировал испытательный пуск ракеты с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» по береговой мишени.

29 ноября «Адмирал Горшков» выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря на дальность более 400 км. Предыдущий пуск ракеты «Циркон» «Адмирал Горшков» выполнил 18 ноября по морской мишени из Белого моря. Цель была поражена прямым попаданием.

3 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года. Глава государства добавил, что проводимые испытания подтвердили уникальность комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард». В настоящее время завершаются испытания «Циркона».

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

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