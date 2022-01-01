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В США назвали пять самых опасных российских вооружений

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Офицер США в отставке Брент Иствуд перечислил пять самых опасных российских вооружений.

В своей статье для сайта 19Fortyfive, опубликованной 1 января, он отметил, что, по его мнению, Россия наращивает мастерство в области ядерного оружия, оснащает ядерные ракеты гиперзвуковыми планирующими машинами и совершенствует ударные вертолеты и ракеты класса «земля-воздух».

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На первое место по опасности эксперт поставил ядерную торпеду «Посейдон». Размер вооружения Иствуд сравнил с автобусом и выразил уверенность, что Россия якобы планирует запустить «Посейдон» с подводной лодки К-329 «Белгород».

Второе место по оценке обозревателя занял зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф». Он может использоваться не только против самолетов и дронов, но и против ракет на расстоянии до 250 миль, указал он. Это вооружение уже приобрели Турция, Сирия, Китай и Индия, отметил публицист.

Третье место он отдал зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь С-1». Это вооружение может уничтожать приближающиеся баллистические и крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы. Новые варианты имеют улучшенный радар, увеличенную дальность обнаружения и более эффективные вращающиеся пушки, подчеркнул Иствуд.

Ударный вертолет Ми-28НМ — модернизация Ми-28Н «Ночной охотник» — занял четвертое место в списке автора статьи. Вертолет может развивать скорость до 290 км/ч, дальность полета составляет 450 км. В его арсенале — 30-миллиметровая пушка, управляемые противотанковые управляемые и обычные ракеты, а после модернизации Ми-28НМ стал всепогодным.

Пятое место офицер отдал комплексам «Ярс» для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Каждая из них способна нести от трех до шести боеголовок независимого наведения мощностью от 150 до 250 килотонн и с дальностью действия более 10 тыс. км. При перемещении его достаточно сложно обнаружить, а подготовка к запуску ракет занимает всего семь минут, заключил он.

Ранее в декабре журналист Марк Эпископос заявил, что новейшие российские вооружения, в том числе ракеты «Циркон», позволят РФ в случае войны нанести удар по группе ВМС США. По его мнению, в России понимают угрозу от американского военного флота и создают оружие на случай противостояния.

В тот же день командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что Россия разрабатывает новые гиперзвуковые стратегические комплексы, которые заменят блоки «Авангард», когда Соединенные Штаты найдут средства противодействия для них.

16 декабря военный эксперт Дмитрий Корнев заявил «Известиям», что гиперзвуковая ракета «Циркон» действительно может быть принята на вооружение в 2022 году. Таким образом он прокомментировал испытательный пуск ракеты с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» по береговой мишени.

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