CAS отклонил апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС), а также российских клубов ЦСКА, «Зенит», «Сочи» и «Динамо» на отстранение от международных турниров. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба CAS.

Там указали, что ситуация на Украине и реакция на нее со стороны общественности и правительств ряда стран создали обстоятельства, «на которые Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны были отреагировать».

«При определении того, что российские команды и клубы не должны участвовать в соревнованиях под их эгидой, пока сохраняются такие обстоятельства, комиссия постановила, что обе стороны действовали в рамках усмотрения, предоставленного им в соответствии с их уставами», — говорится в сообщении.

2 мая УЕФА не разрешила российским клубам участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2022/23. Таким образом, российских команд не будет в будущем сезоне в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА, Лиге конференций УЕФА, Лиге чемпионов УЕФА среди женщин и в Юношеской лиге УЕФА. После этого российские футбольные клубы подали апелляцию в CAS на их отстранение от еврокубков.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите мирного населения Донбасса.

7 марта стало известно, что РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на данное решение. РФС назвал нелегитимным отстранение российских футболистов от соревнований и заявил о намерении оспорить это решение, которое, как отметили в союзе, носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.