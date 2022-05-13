Российские футбольные клубы подали апелляцию в CAS на отстранение от еврокубков

ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Сочи» подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских команд от еврокубков в сезоне-2022/23. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили пресс-службы футбольных клубов.

«Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден. ЦСКА стремится играть в еврокубках и до последнего будет бороться за высокие места в чемпионате. Подача иска до окончания сезона связана с жесткими сроками обжалования отдельных решений УЕФА — 10 календарных дней», — говорится в сообщении ЦСКА.

Отмечается, что все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы.

В частности, пресс-службы «Зенита» и «Сочи» указали на то, что отстранение российских команд от участия в европейских турнирах противоречит основополагающим принципам и задачам УЕФА и является дискриминацией.

«Футбольный клуб «Зенит» всегда руководствовался принципами миссии УЕФА, заложенными в Уставе организации и призванными, следуя духу взаимоуважения, взаимопонимания и честной игры, исключать дискриминацию по политическим, религиозным, расовым и другим причинам», — отмечается в сообщении «Зенита».

Ранее, 2 мая, УЕФА отстранила сборную России по футболу от участия в Лиге наций. Таким образом, российских команд не будет в будущем сезоне в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА, Лиге конференций УЕФА, Лиге чемпионов УЕФА среди женщин и в Юношеской лиге УЕФА.

В таблице коэффициентов УЕФА Россия получит количество баллов, равное наименьшей сумме, которую российские клубы набрали за последние пять лет. За сезон-2022/23 Россия получит 4,333 балла, пишет «Спорт-Экспресс».

Кроме того, сообщалось, что УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 годов.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ в Донбассе.

До этого, 7 марта, стало известно, что РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на данное решение. РФС назвал нелегитимным отстранение российских футболистов от соревнований и заявил о намерении оспорить это решение, которое, как отметили в союзе, носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.

4 марта Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила Тинькофф Российскую премьер-лигу и Олимп Футбольную национальную лигу из состава организации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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