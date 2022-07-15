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СМИ сообщили об отмене Россией COVID-ограничений на пересечение сухопутной границы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России с сегодняшнего сняты все ограничения на пересечение сухопутной границы страны, которые были введены в связи с распространением инфекции COVID-19 в марте 2020 года. Соответствующий документ был подписан в пятницу, 15 июля, председателем правительства Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС.

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Российская сухопутная граница была полностью закрыта до августа 2020 года. До этого времени ограничения действовали на пересечение границы со всеми странами, а с 1 августа Россия постепенно начала снимать введенный запрет.

Как заявили «Известиям» в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 4 июля, при снятии ограничений на пересечение границы граждане смогут пересекать сухопутную границу, независимо от цели поездки. При этом в Роспотребнадзоре указали, что у «принимающей» стороны могут сохраняться отдельные ограничения на въезд.

Ранее, с 14 июня, в связи с улучшением ситуации по коронавирусу, был отменен ряд ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта действовать продолжал.

1 июля стало известно о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии всех ограничений, введенных из-за COVID-19. В том числе снимается масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. Как уточняется, решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса. Уменьшение интенсивности заболеваемости COVID-19 наблюдается в стране в течение последних четырех месяцев.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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