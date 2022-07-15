Выживший в шахте «Распадская-Коксовая» горняк рассказал о шести днях под завалами

Выживший после аварии на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе горняк Леонид Моисеев рассказал 15 июля корреспонденту «Известий», как ему удалось выжить, находясь в течении шести дней под завалами без еды и воды.

Шахтер рассказал, что действовал в соответствии с правилами при попадании в аварийные ситуации на предприятии. Согласно этим правилам, человек, оказавшийся под завалом, должен постоянно подавать сигналы каким-либо возможным способом, чтобы спасатели могли определить его местонахождение.

«Мне повезло — там был железный сейф от ВГС, и под руки попался вал от ролика, довольно-таки увесистая железяка. Я этим валом стучал», — рассказал Моисеев.

Шахтер признался, что в первые дни он подавал сигналы не часто, однако потом, когда услышал звуки работы отбойного молотка, он начал усиленно стучать.

«Всёсвободное время я тратил на то, чтобы стучать. Песни пел. И все-таки меня услышали», — рассказал Моисеев.

Он рассказал, что для поддержки духа напевал песни любимых исполнителей: «Чиж и Ко», «Алиса», «ДДТ» и Виктора Цоя.

«Когда песню поешь — душа выходит. Я с 1990-х годов, вся эта музыка — я на ней вырос. И когда я пел, мне это помогало. А еще больше мне помогала вера в Бога. У меня никаких сомнений не было. Я верил, что меня спасут, вопрос времени, поэтому я поставил себе цель протянуть как можно дольше», — сказал Моисеев.

Ранее в пятницу стало известно, что Моисеев и сотрудники горноспасательного отряда, осуществившие операцию по его вызволению, были награждены медалями «За честь и мужество». Супруга Моисеева Людмила Ледышева была награждена медалью «За веру и добро».

Как рассказала главный врач Центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова, состояние Моисеева удовлетворительное, ему проведут операцию на ноге.

О том, что Моисеева обнаружили под завалами, стало известно 12 июля. Он пропал в забое после обрушения породы на шахте 5 июля.

В тот день в Междуреченске Кемеровской области после землетрясения на шахте «Распадская-Коксовая» произошло обрушение горной породы. На момент ЧП под землей находились 190 человек. 188 из них были эвакуированы, в том числе двое пострадавших доставлены в больницу с травмой средней степени тяжести. Судьба двоих шахтеров на тот момент оставалась неизвестной.

Позднее спасатели нашли погибшим одного из горняков, с которым была потеряна связь. Его тело подняли на поверхность 6 июля.

Также в экстренных службах сообщили, что во время поисковой операции на шахте погиб один из горноспасателей. Во время поисково-спасательной операции он плохо себя чувствовал.