Тело одного погибшего на «Распадской-Коксовой» поднято на поверхность

Спасатели подняли на поверхность тело одного из двух горняков, погибших 5 июля на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе. Об этом 6 июля сообщил в своем Telegram-канале глава Междуреченского городского округа Кузбасса Владимир Чернов.

«Тело одного горняка из двух, которые не вышли на связь после обрушения породы на «Распадской-Коксовой», найдено спасателями и поднято на поверхность», — сообщил Чернов.

Днем во вторник в Междуреченске Кемеровской области были зарегистрированы два подземных толчка магнитудой 4,3 и 3,2 с разницей чуть более часа. После первого землетрясения на шахте «Распадская-Коксовая» произошло обрушение горной породы. На момент ЧП под землей находились 190 человек, 188 из них были эвакуированы, в том числе двое пострадавших доставлены в больницу с травмой средней степени тяжести.

Судьба еще двоих человек оставалась неизвестной. Сначала спасатели нашли мертвым одного шахтера, с которым была потеряна связь. Позднее было обнаружено тело второго горняка шахты «Распадская-Коксовая».