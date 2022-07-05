Второго не выходившего на связь горняка в Кузбассе нашли погибшим

Второго горняка шахты «Распадская-Коксовая» в Междуреченске Кемеровской области, с которым была потеряна связь, обнаружили погибшим. Об этом 5 июля сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Распадской угольной компании, под управлением которой находится предприятие.

Ранее в этот день мертвым нашли еще одного шахтера, с которым была потеряна связь. В компании отметили, что семьям погибших будет оказана помощь.

Спасатели вывели на поверхность 188 горняков из 190. У двух из них диагностированы травмы средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

До этого пресс-служба Распадской угольной компании сообщила, что из-за подземных толчков в 5 км от города в этой шахте произошло обрушение горной породы.