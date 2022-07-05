В МЧС подтвердили гибель горняка после ЧП в шахте «Распадская-Коксовая»
Спасатели обнаружили тело одного погибшего горняка на шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Обнаружен один горнорабочий без признаков жизни», — сказал представитель ведомства «РИА Новости».
Продолжаются поиски второго горняка, который числится пропавшим.
После обрушения породы спасатели вывели на поверхность 188 шахтеров из 190.
Как сообщалось ранее во вторник, двое пострадавших в шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске, где произошло обрушение горной породы, получили травмы средней степени тяжести, угрозы их жизни нет. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 12:07 мск.