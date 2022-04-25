Серьезный прорыв: в Кузбассе подтопило шахту

На шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе 25 апреля утром произошел прорыв водоотвода. В момент аварии там находилось 284 человека. Горняков экстренно эвакуировали на поверхность, один человек погиб. Подробности — в материале «Известий».

Что произошло на шахте «Ерунаковская-8»

По сообщению министерства угольной промышленности региона, в 11:30 (07:30 мск) на шахте «произошел прорыв воды с дегазационной скважины большого диаметра (1,8 м) в действующие горные выработки шахты. В результате разрушения изоляционной перемычки вода большим потоком пошла по транспортному уклону 48-8 и смыла горнорабочего участка шахтного транспорта». После прорыва водоотвод был перекрыт.

— Поступил сигнал о порыве на водоотливе на шахте «Ерунаковская-8», проводится эвакуация горняков. На месте работают горноспасатели, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах после аварии.

Серьезный прорыв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

На место происшествия выехали два отделения горноспасателей и оперативная служба Новокузнецкого пожарно-спасательного отряда — 22 человека и пять единиц техники.

Что известно о пострадавших

Один из шахтеров, находившихся непосредственно на месте аварии, успел выбраться из-под завалов, второго позже обнаружили без признаков жизни.

По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, на момент ЧП в шахте находились 211 человек, в том числе на аварийном участке 11 человек.

— 10 вышли самостоятельно. Один, к сожалению, погиб. Все остальные 200 человек выходят сами на поверхность , их жизни ничего не угрожает, — рассказали в пресс-службе.

Позже стало известно, что все работники шахты были выведены на поверхность.

По сообщению врачей, которые осматривали эвакуированных шахтеров, некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

Почему произошла авария

По предварительным данным, причиной аварии могла стать ошибка в расчетах при бурении скважины. Такое мнение высказал источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

Как пояснил «Известиям» первый зампред Росcийского независимого профсоюза работников угольной промышленности Рубен Бадалов, вода могла образоваться в двух случаях: если это был плывун — насыщенный водой грунт, либо она могла прийти с поверхности.

— Я склоняюсь к версии, что это все же была инженерная ошибка при бурении, — полагает эксперт. — В любом случае такой ситуации не должно было произойти, потому что инженерно-технические работники должны были предвидеть образование воды. Это же все рассчитывается заранее, когда составляется план эвакуации при аварии, в том числе и при подтоплении. Но место для нерадивости всегда есть.

Как идет расследование

В настоящее время работы на шахте приостановлены, прокуратура Кузбасса начала проверку. По сообщению ведомства, с целью установления обстоятельства произошедшего на место происшествия незамедлительно выехал и.о. кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Также сообщается, что прокуратурой Кемеровской области — Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на шахте «Ерунаковская-8» . Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.

Следственное управление СКР по Кемеровской области — Кузбассу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Серьезный прорыв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Предварительно установлено, что 25 апреля в горной выработке шахты «Ерунаковская-8» произошел прорыв воды с частичным обрушением горной массы. В момент аварии в шахте находились 284 человека, на аварийном участке — двое рабочих, один самостоятельно вышел на поверхность, местонахождение второго устанавливается», — сообщает ведомство.

В ближайшее время следователи займутся изъятием и изучением всей необходимой документации, а также допросами руководства и работников предприятия. В ходе предварительного следствия они выяснят, соблюдались ли при проведении работ требования по технике безопасности.

Что добывают на шахте «Ерунаковская-8»

Шахта «Ерунаковская-8» входит в ПАО «Распадская», которое на 90,9% принадлежит металлургический и горнодобывающей компании Evraz, одной из крупнейших в мире. Шахта была введена в строй в феврале 2013 года. Она разрабатывает запасы каменного угля на Ерунаковском месторождении.