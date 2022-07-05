Власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших при обрушении породы на шахте

Двое пострадавших на шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске Кемеровской области, где произошло обрушение горной породы, получили травмы средней степени тяжести, угрозы их жизни нет. Об этом 5 июля сообщили пресс-службе муниципалитета.

«У пострадавших диагностированы травмы средней степени тяжести — перелом, ушиб, разрыв связок. Угрозы их жизни нет», — цитирует данные властей ТАСС.

Ранее в этот день пресс-служба Распадской угольной компании, под управлением которой находится предприятие, сообщила, что из-за подземных толчков в 5 км от города на этой шахте произошло обрушение горной породы.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 12:07 мск. На тот момент в шахте находились 189 человек.

По данным МЧС России, на поверхность вывели 46 горняков. Сотрудников предприятия продолжают выводить из шахты. На месте работают отряды горноспасателей.