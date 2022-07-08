Горноспасатель умер во время поисковой операции на шахте в Кузбассе

Один из горноспасателей умер во время поисковой операции на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе, где во вторник после землетрясения обрушилась горная порода и под завалами остается тело погибшего одного из двух погибших шахтеров. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.

«Умер сотрудник ВГСЧ (военизированной горноспасательной части — Ред.). Причина смерти устанавливается. Предварительно известно, что он почувствовал себя плохо во время поисково-спасательной операции», — сказал собеседник агентства.

Днем во вторник в Междуреченске Кемеровской области были зарегистрированы два подземных толчка магнитудой 4,3 и 3,2 с разницей чуть более часа. После первого землетрясения на шахте «Распадская-Коксовая» произошло обрушение горной породы. На момент ЧП под землей находились 190 человек, 188 из них были эвакуированы, в том числе двое пострадавших доставлены в больницу с травмой средней степени тяжести.

Судьба еще двоих человек оставалась неизвестной. Сначала спасатели нашли мертвым одного шахтера, с которым была потеряна связь. Позднее было обнаружено тело второго горняка шахты «Распадская-Коксовая».

Тело одного из погибших подняли на поверхность 6 июля.