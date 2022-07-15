Выжившего в шахте «Распадская-Коксовая» горняка наградили медалью

Шахтер Леонид Моисеев, выживший после аварии на шахте «Распадская-Коксовая», а также сотрудники горноспасательного отряда, осуществившие операцию по его вызволению, награждены медалями «За честь и мужество». Об этом 15 июля сообщил губернатор Свердловской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

«Л. Моисеев и сотрудники Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда награждены медалями «За честь и мужество», — рассказал губернатор.

Он также добавил, что супруга Моисеева Людмила Ледышева награждена медалью «За веру и добро».

Главврач Центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова рассказала, что состояние шахтера удовлетворительное, ему проведут операцию на ноге.

«На сегодняшний день его здоровье опасений не вызывает, пациент находится в удовлетворительном состоянии, замечательном настроении. В дальнейшем ему будет проведена восстановительная операция на правой нижней конечности. Я думаю, восстановим», — рассказала она ТАСС.

Цивилев, который пообщался с Моисеевым в медучреждении, признался, что случай спасения горняка после обрушения породы — уникальный, но объяснимый. Моисеев опытный и подготовленный шахтер.

«Он горный инженер и по образованию изначально хорошо подготовлен ко всем экстремальным случаям, потом его готовили на предприятии, и он очень высоко оценил уровень подготовки, отработки шахтера в тяжелой ситуации. Он сказал, что там думать некогда, там всплывают в голове отработанные навыки, которые ты заранее получил. Благодаря прекрасному образованию горного инженера и навыкам, которые каждодневно отрабатывались на шахте, он смог спасти себя в этой ситуации», — поделился глава региона историей спасенного горняка.

12 июля сообщалось, что спасатели обнаружили живым горняка, который пропал в забое после обрушения породы на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе 5 июля. Поисково-спасательная операция на шахте была завершена. Директор шахты Александр Лукиных тогда же рассказал о процессе вызволения Леонида Моисеева из-под завалов.

Днем во вторник, 5 июля, в Междуреченске Кемеровской области после землетрясения на шахте «Распадская-Коксовая» произошло обрушение горной породы. На момент ЧП под землей находились 190 человек. 188 из них были эвакуированы, в том числе двое пострадавших доставлены в больницу с травмой средней степени тяжести. Судьба двоих шахтеров оставалась неизвестной.

Позднее спасатели нашли погибшим одного из горняков, с которым была потеряна связь. Его тело подняли на поверхность 6 июля.

8 июля в экстренных службах сообщили, что во время поисковой операции на шахте погиб один из горноспасателей. Сообщалось, что во время поисково-спасательной операции он плохо себя чувствовал.