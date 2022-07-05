Из шахты в Кузбассе вывели 46 горняков после обрушения породы

В Кузбассе вывели на поверхность 46 горняков из шахты «Распадская-Коксовая» в Междуреченске, где произошло обрушение горной породы. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На данный момент выведено 46 человек, двоим понадобилась помощь медиков. Два человека не выходят на связь», — заявили в МЧС.

Отмечается, что пострадавшие получили травмы средней степени тяжести, угрозы их жизни нет.

По данным пресс-службы Распадской угольной компании, под управлением которой находится предприятие, обрушение произошло из-за подземных толчков, зафиксированных в 5 км от города. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 12:07 мск. На тот момент в шахте находились 189 человек.

В настоящее время работников предприятия продолжают выводить на поверхность. На месте работают отряды горноспасателей.

17 мая сообщалось об эвакуации горняков после горного удара на шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Он произошел на глубине 294 м из-за подвижки грунта. В момент происшествия под землей находились 252 человека. Пострадавших нет.