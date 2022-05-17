Всех горняков эвакуировали из шахты «Таштагольская» в Кузбассе

Всех горняков вывели на поверхность после горного удара на шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Таштагольского района.

«В момент происшествия под землей находились 252 человека, все они выведены на поверхность. Пострадавших нет», — сказал представитель службы.

Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС. В ведомстве добавили, что сейчас на месте работают три отделения горноспасателей и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, разрушений в шахте нет.

Причины случившегося устанавливаются.

После обследования выработок работа предприятия будет возобновлена.

О горном ударе на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области стало известно ранее, во вторник. Он произошел на глубине 294 метра из-за подвижки грунта. Изначально сообщалось о 98 заблокированных горняках.