Прямой эфир

Всех горняков эвакуировали из шахты «Таштагольская» в Кузбассе

МЧС: все 252 горняка выведены из шахты «Таштагольская» в Кузбассе
0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всех горняков вывели на поверхность после горного удара на шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Таштагольского района.

Серьезный прорыв: в Кузбассе подтопило шахту
После аварии более 280 человек вышли на поверхность, один погиб

«В момент происшествия под землей находились 252 человека, все они выведены на поверхность. Пострадавших нет», — сказал представитель службы.

Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС. В ведомстве добавили, что сейчас на месте работают три отделения горноспасателей и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, разрушений в шахте нет.

Причины случившегося устанавливаются.

После обследования выработок работа предприятия будет возобновлена.

О горном ударе на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области стало известно ранее, во вторник. Он произошел на глубине 294 метра из-за подвижки грунта. Изначально сообщалось о 98 заблокированных горняках.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022