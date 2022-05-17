Горный удар произошел на шахте в Кузбассе, под землей оказались 98 горняков

Горный удар произошел на шахте «Таштагольская» в Кузбассе, под землей остаются 98 горняков. Об этом 17 мая сообщила администрация шахты.

«Всё нормально. Там был горный удар. Обвалов нет, пострадавших нет, все люди вышли. Сейчас горноспасатели проверят, всё ли в порядке, нет ли трещин и пойдут все обратно работать», — рассказал источник «Известий».

Ранее, 11 мая, сообщалось, что в Кузбассе эвакуировали горняков из-за задымления ленточного конвейера на шахте «Ерунаковская-8». Отмечалось, что Все люди были выведены на поверхность, никто не пострадал. Сколько людей находилось под землей во время ЧП и какие работы выполнялись, не уточнялось.