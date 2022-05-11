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Горняков эвакуировали из-за задымления на шахте в Кузбассе

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В Кузбассе эвакуировали горняков из-за задымления на шахте «Ерунаковская-8» в среду, 11 мая. Никто не пострадал. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Распадской угольной компании.

Серьезный прорыв: в Кузбассе подтопило шахту
После аварии более 280 человек вышли на поверхность, один погиб

«На шахте «Ерунаковская-VIII» произошло задымление ленточного конвейера. Все люди выведены на поверхность, никто не пострадал», — отметили в ведомстве.

Сколько людей находилось под землей во время ЧП и какие работы выполнялись, не уточняется.

25 апреля сообщалось о гибели одного рабочего на шахте «Ерунаковская-8» в результате прорыва воды с дегазационной скважины в действующие горные выработки шахты. Тогда там находилось порядка 280 человек, на аварийном участке — 11 рабочих.

Шахта «Ерунаковская-8» введена в эксплуатацию с февраля 2013 года. Она входит в состав Распадской угольной компании. Проектная мощность шахты — 2,5 млн т коксующегося угля в год, балансовые запасы составляют порядка в 300 млн тонн.

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