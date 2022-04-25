Один человек погиб при ЧП на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе

Один человек погиб, один пострадал при ЧП на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе, сообщил источник ТАСС 25 апреля.

«По предварительным данным, один человек погиб, один пострадал», — говорится в сообщении.

На момент инцидента в шахте находилось более 200 человек.

Ранее 25 апреля экстренные службы сообщили об эвакуации горняков шахты «Ерунаковской-8» в Новокузнецке из-за прорыва водоотвода. На места работают горноспасатели. Как уточнил источник «Известий», эвакуация затруднена, так как произошел прорыв воды на транспортном уклоне.

Угольная шахта «Ерунаковская-8» принадлежит ПАО «Распадская». Была запущена в 2013 году.

В августе 2020 года в шахте в результате обрушения горной породы погибли два человека. Всего пострадали четверо сотрудников предприятия.

До этого, в мае 2019 года, работников из шахты эвакуировали из-за остановки главного вентилятора, подающего воздух. Никто не пострадал.

Зимой 2018 года на «Ерунаковской-8» произошел пожар, спасатели эвакуировали на поверхность более 100 горняков. Пострадавших не было.