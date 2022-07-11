Спасатели нашли живым пропавшего при обрушении шахты горняка

Спасатели обнаружили живым горняка, который пропал в забое после обрушения породы на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе 5 июля. Об этом сообщил в понедельник, 11 июля, источник ТАСС в экстренных службах.

«Пропавший шахтер обнаружен, он жив. В настоящее время его осматривают медики», — сообщил он.

Поисково-спасательная операция на шахте завершена.

Днем во вторник, 5 июля, в Междуреченске Кемеровской области после землетрясения на шахте «Распадская-Коксовая» произошло обрушение горной породы. На момент ЧП под землей находились 190 человек. 188 из них были эвакуированы, в том числе двое пострадавших доставлены в больницу с травмой средней степени тяжести.

Позднее спасатели нашли погибшим одного из горняков, с которым была потеряна связь. Его тело подняли на поверхность 6 июля.

17 мая сообщалось об эвакуации горняков после горного удара на шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Он произошел на глубине 294 м из-за подвижки грунта. В момент происшествия под землей находились 252 человека. Пострадавших нет.