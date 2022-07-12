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Директор шахты раскрыл подробности спасения горняка из-под завалов в Кузбассе

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Директор шахты «Распадская-Коксовая» в Кузбассе Александр Лукиных рассказал во вторник, 12 июля, о спасении горняка, который провел шесть дней под завалами и чудом выжил.

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«Аварийный участок был обозначен. Приборами по обнаружению людей были установлены примерные координаты, и вручную мы занимались разбором завала. Работники ВГСЧ в стесненном пространстве пробивали вперед тоннель, по которому двигались», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Спасатели делали остановки и «минутки тишины» в ходе работы, чтобы проверить, есть ли какие-то звуки, но была полнейшая тишина до сегодняшней ночи.

«Видимо, мы подошли к какой-то критической точке, когда освободились трубы, через которые переговоры вели с ним. Услышали какой-то звук, стук, потом еще раз прислушались, звуки повторились. Они нашли проемную трубу, покричали в нее. Оттуда услышали ответный звук», — рассказал Лукиных.

Горняк назвал спасателям свое имя и спросил, какое сегодня число. Спасатели, посовещавшись с оперштабом, решили пролезть к шахтеру.

«Спасатели — просто герои. Рискуя собственной жизнью, пролезли к нему. Оказали медпомощь и выдвигали обратно», — заключил директор шахты.

Ранее в этот день сообщалось, что спасатели обнаружили живым горняка, который пропал в забое после обрушения породы на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе 5 июля, пишет «Ридус». Поисково-спасательная операция на шахте завершена.

Днем во вторник, 5 июля, в Междуреченске Кемеровской области после землетрясения на шахте «Распадская-Коксовая» произошло обрушение горной породы, передает RT. На момент ЧП под землей находились 190 человек. 188 из них были эвакуированы, в том числе двое пострадавших доставлены в больницу с травмой средней степени тяжести. Судьба двоих шахтеров оставалась неизвестной.

Позднее спасатели нашли погибшим одного из горняков, с которым была потеряна связь. Его тело подняли на поверхность 6 июля.

8 июля в экстренных службах сообщили, что во время поисковой операции на шахте погиб один из горноспасателей. Сообщалось, что во время поисково-спасательной операции он плохо себя чувствовал.

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