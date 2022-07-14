Власти Украины отдали страну на растерзание США и Европе, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Об этом он заявил в четверг, 14 июля, комментируя возможность введения польских войск на Украину и предоставление полякам особого статуса.

«Что значит особый статус? Что они будут такими же гражданами Украины в ответ на введение войск в западную часть страны. Так поляки об этом мечтают. Мечтают зайти туда и никогда не выйти. Это же очевидно», — подчеркнул сенатор в беседе с «Известиями».

По его словам, с момента получения независимости Украиной, власти страны всегда находились в состоянии борьбы с Россией: боролись с общей историей, с культурой и языком. Политик уточнил, что фактически решение властей страны будет означать переход Украины под контроль Польши.

«Короче говоря, они отдали Украину на растерзание — англосаксонским государствам, частично европейским государствам и Польше, соответственно», — заключил Цеков.

Ранее в этот день бывший дипломат Ростислав Ищенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предоставит польским гражданам особый статус на Украине, если Польша введет свои войска на запад страны. По его словам, Польша вряд ли остановится на условиях Киева и постарается занять максимально возможную часть Украины, однако Зеленскому нужны польские силы, для того чтобы перебросить находящиеся на западе Украины военные формирования на восточный фронт.

12 июля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что Польша пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув для этого массированную маскировочную пропаганду. В службе рассказали, что акцент предложено сделать на создании образа «коллективного участия» всех европейских соседей Украины в делах Киева.

Ранее в тот же день бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива констатировал начало процесса сдачи территории страны Польше. Также 12 июля сообщалось о предоставлении возможности гражданам Польши легально жить и работать на территории Украины в течение полутора лет.

О том, что власти Варшавы разработали план по структурному расчленению Украины, глава СВР Сергей Нарышкин заявил 30 июня. Так, Польша полагает, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.

При этом Кива еще в начале мая заявлял о начале первого этапа аннексии западной территории Украины. Он указывал на то, что поставки вооружения иностранного производства Киеву осуществляются по обновленной стратегии. Так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны. Днем ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что между республикой и Украиной больше не будет границы.