Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива рассказал о начале процесса сдачи украинской территории Польше. Об этом он написал в своем Telegram-канале 11 июля.

«Мечта поляков по возврату своих ранее потерянных территорий становится реальностью», — прокомментировал он.

В этот же день стало известно, что граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине на протяжении 18 месяцев. Законопроект об особом статусе граждан Польши на территории страны был внесен на рассмотрение парламентариев ранее в этот день — в годовщину Волынской резни, в результате которой погибло более 100 тыс. поляков.

О намерении президента Украины Владимира Зеленского внести соответствующий документ стало известно еще в мае.

В том же месяце президент республики Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

При этом еще в мае Кива сообщал, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указывал на то, что поставки вооружения иностранного производства Киеву осуществляются по обновленной стратегии. Так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев тогда также расценил заявления Дуды как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.