Реклама
Прямой эфир
Общество
Православные христиане празднуют День Петра и Павла
Мир
Результаты выборов нового премьера Британии станут известны в сентябре
Экономика
Энергетики предупредили о риске нехватки газотурбинных установок в России
Культура
Неопубликованное письмо Николая Гумилева продадут за 6,5 млн рублей
Происшествия
В Люберцах возбудили дело после наезда каршеринга на пешеходов
Мир
В Сербии зафиксировали новый всплеск заболеваемости COVID-19
Мир
Иран примут в ШОС в сентябре на саммите в Самарканде
Мир
Bloomberg анонсировал скорую готовность седьмого пакета антироссийских санкций ЕС
Экономика
В Грузии обнаружили месторождение газа объемом 16 млрд куб. м
Мир
Россиян в Шри-Ланке призвали избегать массовых мест
Мир
Эрдоган обсудил с Зеленским вопрос создания зерновых коридоров
Сюжет:

Экс-депутат рады рассказал о процессе сдачи украинской территории Польше

0
Фото: TASS/EPA/PETER KLAUNZER
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива рассказал о начале процесса сдачи украинской территории Польше. Об этом он написал в своем Telegram-канале 11 июля.

Всё Польше и Польше: Варшава захотела исчезновения границы с Украиной
Что означают слова Анджея Дуды об «общем счастье» двух государств

«Мечта поляков по возврату своих ранее потерянных территорий становится реальностью», — прокомментировал он.

В этот же день стало известно, что граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине на протяжении 18 месяцев. Законопроект об особом статусе граждан Польши на территории страны был внесен на рассмотрение парламентариев ранее в этот день — в годовщину Волынской резни, в результате которой погибло более 100 тыс. поляков.

О намерении президента Украины Владимира Зеленского внести соответствующий документ стало известно еще в мае.

В том же месяце президент республики Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

При этом еще в мае Кива сообщал, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указывал на то, что поставки вооружения иностранного производства Киеву осуществляются по обновленной стратегии. Так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев тогда также расценил заявления Дуды как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022