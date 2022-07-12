Реклама
Прямой эфир
Общество
В Новой Москве задержали напавшего на пассажира автобуса в 2019 году
Культура
Карту Pokemon за $5 млн превратили в 50 млн NFT
Общество
Вильфанд пообещал похолодание в Москве с 15 июля
Экономика
Мишустин заявил о росте спроса на сельскохозяйственную продукцию из России
Мир
ЕС намерен выделить еще €500 млн на военную помощь Украине
Общество
Петербуржцам рекомендовали носить маски и привиться от COVID-19
Экономика
США обеспокоились возможным подорожанием нефти до $140 из-за санкций против РФ
Политика
В ГД оценили кандидатуру Мантурова на должность зампреда правительства
Авто
Продажи Renault упали на 30% после ухода из России
Мир
Компания Nikon перестанет разрабатывать новые зеркальные фотоаппараты
Мир
Испания передаст Украине танки и БТР после оплаты их ремонта

СВР: Польша хочет с помощью Венгрии и Румынии прикрыть планы по захвату Западной Украины

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув для этого массированную маскировочную пропаганду. Об этом 12 июля сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Всё Польше и Польше: Варшава захотела исчезновения границы с Украиной
Что означают слова Анджея Дуды об «общем счастье» двух государств

«Акцент предложено сделать на создании образа «коллективного участия» всех европейских соседей Украины в делах Киева. Для этого Варшава готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, таким образом прикрыться ими для реализации собственных планов», — пояснил директор СВР Сергей Нарышкин

Кроме того, в заявлении говорится о том, что, скорее всего, в Варшаве не замечают, что ее «тайные» амбиции и комплексы уже многие годы служат источником насмешек и раздражения ее «покровителей».

«Польское правительство ведет детскую политику престижа, мешающую упрочению мира в Европе и не соответствующую ни политическому, ни военному, ни финансовому положению Польши», — приводится характеристика польской внешней политики, данная в 1935 году главой британского МИДа Д. Саймоном, которая была обнаружена в рассекреченных документах СВР.

Отмечается, что его приемники выражают ту же мысль в более простых и грубых формах.

Сакцентировано внимание также на нервозной реакции Польши, по данным СВР, из-за того, что планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания.

Ранее в этот день бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива констатировал начало процесса сдачи территории страны Польше. Также 12 июля сообщалось о предоставлении возможности гражданам Польши легально жить и работать на территории Украины в течение полутора лет.

О том, что власти Варшавы разработали план по структурному расчленению Украины, Нарышкин заявил 30 июня. Так, Польша полагает, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.

9 июня Нарышкин подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский соглашается на передачу суверенитета страны Польше, потому как с согласия Киева Варшава разместила у себя резервный центр обработки данных государственной налоговой службы Украины якобы для повышения эффективности ее работы.

При этом Кива еще в начале мая заявлял о начале первого этапа аннексии западной территории Украины. Он указывал на то, что поставки вооружения иностранного производства Киеву осуществляются по обновленной стратегии. Так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны. Днем ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что между республикой и Украиной больше не будет границы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022