Польша пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув для этого массированную маскировочную пропаганду. Об этом 12 июля сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Акцент предложено сделать на создании образа «коллективного участия» всех европейских соседей Украины в делах Киева. Для этого Варшава готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, таким образом прикрыться ими для реализации собственных планов», — пояснил директор СВР Сергей Нарышкин

Кроме того, в заявлении говорится о том, что, скорее всего, в Варшаве не замечают, что ее «тайные» амбиции и комплексы уже многие годы служат источником насмешек и раздражения ее «покровителей».

«Польское правительство ведет детскую политику престижа, мешающую упрочению мира в Европе и не соответствующую ни политическому, ни военному, ни финансовому положению Польши», — приводится характеристика польской внешней политики, данная в 1935 году главой британского МИДа Д. Саймоном, которая была обнаружена в рассекреченных документах СВР.

Отмечается, что его приемники выражают ту же мысль в более простых и грубых формах.

Сакцентировано внимание также на нервозной реакции Польши, по данным СВР, из-за того, что планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания.

Ранее в этот день бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива констатировал начало процесса сдачи территории страны Польше. Также 12 июля сообщалось о предоставлении возможности гражданам Польши легально жить и работать на территории Украины в течение полутора лет.

О том, что власти Варшавы разработали план по структурному расчленению Украины, Нарышкин заявил 30 июня. Так, Польша полагает, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.

9 июня Нарышкин подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский соглашается на передачу суверенитета страны Польше, потому как с согласия Киева Варшава разместила у себя резервный центр обработки данных государственной налоговой службы Украины якобы для повышения эффективности ее работы.

При этом Кива еще в начале мая заявлял о начале первого этапа аннексии западной территории Украины. Он указывал на то, что поставки вооружения иностранного производства Киеву осуществляются по обновленной стратегии. Так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны. Днем ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что между республикой и Украиной больше не будет границы.