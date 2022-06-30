В СВР заявили о планах Польши провести структурное расчленение Украины

Правительство Польши приступило к разработке планов по структурному расчленению Украины, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«По поступающей в службу информации, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины», — сообщает пресс-служба ведомства, цитируя Нарышкина.

Глава СВР также добавил, что исходя из анализа ситуации в Варшаве приходят к болезненному для себя осознанию невозможности остановить проведение Россией специальной операции на территории вопреки всем заявлениям политиков и военных.

«Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план. Как полагают в Варшаве, по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить «безоговорочную солидарность» с союзником, готовым «решительно отстаивать интересы Запада на Украине», — добавил глава СВР.

Ранее 22 июня глава СВР сообщил, что конференция польских епископов обсуждает вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине.

Кроме того, 9 июня Нарышкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский соглашается на передачу суверенитета страны Польше. С согласия Киева столица Польши Варшава разместила у себя резервный центр обработки данных государственной налоговой службы Украины якобы для повышения эффективности ее работы.

5 мая польский президент Анджей Дуда заявил, что «между нашими странами больше не будет границы». После этого Зеленский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе для граждан Польши.