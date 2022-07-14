Президент Украины Владимир Зеленский предоставит польским гражданам особый статус на Украине, если Польша введет свои войска на запад страны. Об этом написал в колонке для портала «Украина.ру» бывший дипломат Ростислав Ищенко.

«В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине», — пишет он в опубликованном 12 июля материале.

По словам Ищенко, Польша вряд ли остановится на условиях Киева и постарается занять максимально возможную часть Украины, однако Зеленскому нужны польские силы для того, чтобы перебросить находящиеся на западе Украины военные формирования на восточный фронт.

12 июля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что Польша пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув для этого массированную маскировочную пропаганду. В службе рассказали, что акцент предложено сделать на создании образа «коллективного участия» всех европейских соседей Украины в делах Киева.

Ранее в этот день бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива констатировал начало процесса сдачи территории страны Польше. Также 12 июля сообщалось о предоставлении возможности гражданам Польши легально жить и работать на территории Украины в течение полутора лет.

О том, что власти Варшавы разработали план по структурному расчленению Украины, глава СВР Сергей Нарышкин заявил 30 июня. Так, Польша полагает, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.

При этом экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива еще в начале мая заявлял о начале первого этапа аннексии западной территории Украины. Он указывал на то, что поставки вооружения иностранного производства Киеву осуществляются по обновленной стратегии. Так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны. Днем ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что между республикой и Украиной больше не будет границы.