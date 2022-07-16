Перекрыть экран: как компьютерные игры влияют на психику и здоровье

Большинство взрослых россиян (порядка 60%) увлекаются видеоиграми. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ. Погрешность данных опроса не превышает 3,4%, так что можно говорить о 88 млн человек, регулярно или эпизодически обнаруживающих страсть к стрелялкам, стратегиям и «танчикам». Какие проблемы подстерегают геймеров, всегда ли подобные развлечения портят зрение и как не допустить развития зависимости от компьютерных игр — в материале «Известий».

Меньше — не лучше

Вреда для зрения можно избежать, если геймер пользуется компьютером разумно, делает перерывы и не сидит за монитором по несколько часов подряд, считает офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, заведующая отделением офтальмологии «Открытой Клиники» Анна Семакина.

По мнению эксперта, небольшой экран и маленькое разрешение — не лучший вариант для игр. Чем ниже качество изображения, тем больше напрягается цилиарная мышца, ответственная за фокусировку изображения.

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— Слишком большие экраны потребуют увеличения дистанции между монитором и геймером, а это не всегда возможно, например, в маленьких помещениях. На мониторе среднего размера с высоким разрешением HD-ready и full HD все объекты игры прекрасно просматриваются, что является оптимальным , — отмечает Анна Семакина.

Офтальмолог полагает, что игровые приставки со штатным мини-экраном типа HSH, PSP совершенно неприемлемы для увлеченных геймеров.

— При маленьком размере экрана они имеют низкое разрешение, поэтому приходится усиленно напрягать глаза и фокусировать взгляд, чтобы следить за ходом игры, — говорит Семакина.

Врач советует для удобства выбирать консоли, которые можно подключать к современным мониторам или телевизорам.

Во все глаза

По словам офтальмолога, ученые доказали, что в некоторых случаях видеоигры оказывают благоприятное влияние на зрение. Разумеется, при разумном подходе к этому виду досуга и соблюдении правил. Причем положительный эффект дает не сама игра, а ее жанр, поскольку от него зависит нагрузка на ту или иную область глаз.

— Шутеры повышают остроту зрения. Action-игры, файтинги и гонки улучшают контрастную чувствительность и реакцию. Стратегии, требующие отслеживания большого количества мелких цифр и моделей, тренируют переключение внимания из-за быстрой смены экранов, способствуют повышению чувствительности зрения, но у неопытных геймеров вызывают перенапряжение глазных мышц, — разъясняет Семакина.

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По словам эксперта, MMORPG (массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры) характеризуются более расслабленным игровым процессом и в обычной обстановке не приводят к сильному напряжению глаз. Но в периоды напряжения и стресса в рейдах, PvP-сражениях и иных высокоуровневых активностях, требующих сильной концентрации, могут в длительной перспективе снижать качество зрения при отсутствии перерывов.

— При правильной организации игрового времени и подборе жанра видеоигры даже становятся эффективным тренировочным комплексом для улучшения зрения. Однако все положительные моменты этого вида деятельности легко перечеркнуть, если не соблюдать режим пользования компьютером. Перерывы на отдых надо делать каждые 20 минут, а общее время за игрой не должно превышать 1–1,5 часа в день (около 40 часов в месяц) , — предостерегает Анна Семакина.

Офтальмолог считает, что малышу в возрасте до шести лет не стоит позволять делать это больше 20 минут в день. Тем, кому 8–9 лет, можно играть в развивающие игры не больше 40 минут. А с 10 лет допустимо сидеть у экрана не более 1,5 часа.

На контрасте

— Одно из самых распространенных заболеваний, развивающихся на фоне тотального увлечения видеоиграми, — нарушение аккомодации и близорукость. Многочасовая фокусировка зрения на близких объектах приводит к изменению в цилиарной мышце, потере способности различать предметы, расположенные на большем расстоянии, чем обычно находится монитор , — предостерегает Анна Семакина.

Большинство геймеров, по данным эксперта, страдают синдромом «сухого» глаза (ССГ), так как во время игры крайне редко моргают. В результате возникает кислородное голодание роговицы и изменение структуры глаза. Врач советует обратить внимание на причины, по которым монитор может портить зрение. Например, на яркость и контрастность.

— Чем четче картинки, удобнее и крупнее шрифт, качественнее оформление текста, тем меньшую работу совершает глаз для восприятия информации. Разрешение экрана должно совпадать с техническими характеристиками монитора, тогда изображение будет легко восприниматься, — рассказывает эксперт.

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Не только при игре, но и при постоянной работе за компьютером глаз испытывает напряжение. Частота моргания уменьшается в несколько раз, что приводит к пересыханию глазной поверхности и развитию синдрома сухого глаза. Человек чувствует сухость, жжение, покраснение, усталость. Хочется поморгать, а также почесать и потереть глаза. Эксперт отмечает, что на напряжение глаз влияет и освещение комнаты. Если смотреть на яркий монитор, а потом резко отвернуться и посмотреть в темный угол комнаты, то орган зрения испытывает огромную нагрузку и стресс.

Врач советует настроить яркость и контрастность экрана так, чтобы изображение было максимально четким. Расстояние от глаз до монитора должно быть не меньше 50 см, а лучше всего — 60–70 см. Оптимальный наклон монитора — 15 градусов. А поставить монитор эксперт советует так, чтобы внешнее освещение сглаживало блики и не создавало новых.

— Чаще моргайте. Устраивайте ежечасно пятиминутный отдых для глаз. Вставайте, ходите, смотрите вдаль, в окно. Следуйте правилу «20-20-20»: каждые 20 минут смотрите на расстояние 20 футов (6 м) в течение 20 секунд. Глаза должны находиться примерно на одном уровне с верхней границей монитора, — говорит эксперт.

Анна Семакина рекомендует использовать очки, предназначенные для работы за компьютером, использовать увлажняющие глазную поверхность капли и хотя бы раз в полгода посещать врача-офтальмолога.

На свою шею

По словам доцента кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врача-остеопата, невролога Владимира Белаша, чаще всего сильному увлечению компьютерными играми подвержены всё-таки дети и молодежь в возрасте до 25 лет. В зрелом возрасте люди менее зависимы от этого развлечения.

Если любители игр переходят некоторые грани в своем увлечении, то, по словам невролога, первое, что им угрожает, — это истощение нервной системы. Такие люди, как правило, более подвержены перепадам настроения, менее устойчивы к стрессовым ситуациям, у них ухудшается качество ночного сна.

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— Геймер испытывает избыточную нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Она приходится прежде всего на шейный отдел позвоночника. Страдает и область лучезапястного сустава, поскольку игрок постоянно держит руку на компьютерной мышке: перенапрягаются связки, возникает риск сдавления сосудов и нервов. Есть такое заболевание — синдром запястного канала. Одним из его факторов считаются компьютерные игры, — продолжает Владимир Белаш.

По словам остеопата, если долго сидеть, то мышечный корсет устает. Человек начинает сутулиться. За счет этого может ухудшиться кровоснабжение головного мозга. Кто-то во время игры подкладывает под себя ногу, что ведет к нарушению осанки и сколиотической болезни. Геймеры со стажем из-за перегрузки шейно-грудного отдела испытывают проблемы с давлением.

Шея мобильного телефона

Невролог сетует, что дети чаще взрослых проводят время в смартфонах. Вред от этого девайса немного другого рода, чем от сидения перед компьютером.

— В свое время в медицине ввели отдельное понятие — «шея мобильного телефона». Из-за неправильного и чрезмерного увлечения смартфонами происходит увеличение нагрузки на позвоночник. Как следствие — болевой синдром, повышенный риск грыжеобразования, а также сдавление сосудов, из-за чего появляются головокружения и головная боль , — продолжает Владимир Белаш.

Невролог обращает внимание — когда человек «сидит» в телефоне, он находится в скрюченном состоянии.

— Шейный отдел позвоночника исходно адаптирован под максимальную нагрузку, когда голова находится в вертикальном положении. Как только угол переднего наклона шеи меняется хотя бы на 10 градусов, вес головы увеличивается для нас почти вдвое, — разъясняет эксперт.

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Предостережение врача легко проверить с помощью простого спортивного снаряда. Если мы возьмем гантель весом в 1 кг и на вытянутой руке будем держать ее над собой, то можем стоять так относительно долго. Но если хотя бы на 15–20 градусов опустить руку, то держать груз становится тяжело. При этом гантель по-прежнему весит килограмм.

— То же самое происходит и с головой. Когда шея выпрямлена, голова держится прямо, в вертикальном положении. И всё работает, как задумано природой. Как только мы наклоняем голову вперед, увеличивается нагрузка на мышцы, связки и сухожилия. Надо держать смартфон на уровне лица, а не склоняться над ним , — рассказывает врач.

Офтальмолог Анна Семакина рекомендует не использовать смартфоны для игр, чтения электронных книг и просмотра фильмов.

— Эти девайсы вредны для зрения из-за маленького экрана и мелкого шрифта. Напрягается цилиарная мышца, возникает синдром сухого глаза из- за нарушения моргания. Лучше использовать смартфон только для коротких сообщений и звонков, а для других целей использовать большой экран , — говорит эксперт.

Уход от реальности

Психиатр, нарколог, психотерапевт клиники Маршака Леонардо Гевара считает, что не стоит демонизировать ситуацию с играми, равно как и отрицать наличие компьютерной зависимости. В зоне риска, по мнению эксперта, прежде всего подростки с их неокрепшей психикой. Им чаще всего свойственна неконтролируемая тяга к игре.

— Помимо интернет-серфинга (блуждания в соцсетях) подростки одержимы сетевыми играми — командными или одиночными. Если ребенок начинает погружаться в виртуальный мир, уходя от реальности, то надо проанализировать причины, которые привели к этому. Зачастую они связаны с неблагоприятной обстановкой дома или особенностями подростка, например, нарушениями межличностных контактов , — рассказывает Леонардо Гевара.

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По словам психиатра, желание уйти в виртуальный мир связано с бессознательным стремлением отсечь неприятные явления мира реального. Одержимость игрой сродни алкогольному опьянению или эйфории от психоактивных веществ. Сознание геймера меняется, человек отдаляется от действительности и начинает совершать поступки и действия, не совсем адекватные внешней ситуации. Эксперт подчеркивает, что речь идет о людях, склонных к зависимости. Разумеется, далеко не все подростки, увлеченные играми, теряют контроль над собой. Однако взрослым следует быть начеку.

— Когда человек вовлекается в игру, он начинает испытывать ключевой симптом любой зависимости — влечение к каким-то действиям, непреодолимое желание их повторять. А в отсутствие этого действия переживает психический дискомфорт. Сетевая зависимость развивается по шаблону, как и любая другая, — объясняет эксперт.

Психический дискомфорт проявляется в виде эмоциональных нарушений, таких как: колебания настроения вплоть до депрессивных состояний, тревоги и беспокойства, раздражительности, злобности и даже агрессии. Некоторые подростки настолько погружаются в виртуальную реальность, что отказываются от еды и общения с близкими, лишь бы не отрываться от любимого занятия.

Проблемы в семье

Врач считает, что уходить в крайность, запрещая игры, не имеет смысла. Это лишь повлечет удвоенный интерес. Нужно формировать здоровые, открытые взаимоотношения в семье, помочь ребенку найти хобби, увлечение по душе, выяснить, не нарушены ли у отпрыска контакты со сверстниками. Не все родители готовы уделять много времени анализу и решению детских проблем. А кому-то девайсы даже помогают, в каком-то смысле развязывая руки.

— В наше время родителям порой проще дать ребенку смартфон, чтобы он играл в примитивную игру и не отвлекал маму и папу от серьезных дел. Однако такое отсутствие взаимодействия в семьях было и раньше, когда никаких девайсов не существовало. Только в те времена предоставленные сами себе дети бегали во дворе с рогатками, что тоже могло иметь негативные последствия для здоровья в условиях отсутствия контроля, — поясняет Гевара.

Если же родители не справляются, то нужно обращаться к специалистам. В таких случаях не обойтись без семейной психотерапии.

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Леонардо Гевара отмечает, что для людей старше 25 лет только одна проблема компьютерных игр остро не стоит. Обычно к зрелому возрасту происходит трансформация зависимости либо ее сочетание с другими видами зависимостей (химической или нехимической). Игроман становится, например, алкоголиком или сочетает тягу к спиртному с уходом в виртуальную реальность.

Если же игра в детстве была всего лишь увлечением, то она так и останется видом досуга или уступит место новым интересам.

— Но определенную семейную дисгармонию это увлечение может спровоцировать. Между членами семьи опять же нарушаются взаимоотношения. Например, мужчина вместо общения с женой и детьми вечерами и по выходным играет «в танчики». Кроме того, в сетевых играх есть донаты, на которые порой требуются немалые деньги, что может плохо отразиться на семейном бюджете , — говорит Леонардо Гевара.

Врачи уверены: в компьютерных играх, как и в любых других видах развлечений следует знать меру и не пренебрегать советами специалистов, чтобы не навредить собственному здоровью.