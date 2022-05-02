В процессоре работы: в России наметился дефицит комплектующих для ПК

В России наблюдается дефицит комплектующих для персональных компьютеров, сообщили «Известиям» сразу несколько ритейлеров и экспертов рынка. Помимо этого, за последние два месяца процессоры, материнские платы, SSD-накопители и другие компоненты для сборки ПК ощутимо подорожали. Больше всего от сложившейся ситуации страдают геймеры, которые регулярно обновляют компьютеры, чтобы они «тянули» современные игры. О том, можно ли сейчас собрать игровой ПК, чтобы его мощности хватило на 2–3 года, и как дефицит комплектующих повлиял на цены , — в материале «Известий».

Прекрасное — далёко

В магазинах ритейлеров электроники наблюдается дефицит компонентов для сборки персональных компьютеров. Это связано с усложнившейся логистикой и увеличением числа поставщиков , заявил «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. Той же информацией владеет и аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— По компьютерам есть определенный дефицит, и он достаточно заметный. Говорить о том, что они доступны, нельзя, — отметил эксперт.

В процессоре работы Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

При этом оперативное решение правительства России, разрешившего параллельный импорт, позволит избежать долгосрочного дефицита на рынке ПК и компонентов, уверен Иван Самойленко.

В пресс-службе сети магазинов «Ситилинк» «Известиям» подтвердили, что существуют «небольшие проблемы, связанные с поставками процессоров и жестких дисков». В компании отметили, что работают над ее решением. Поставки остальных комплектующих осуществляются регулярно, подчеркнули представители ритейлера.

Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин отметил, что компания ощущает острый дефицит компьютерных комплектующих, так как импорта сейчас практически нет.

В пресс-службах «М.Видео-Эльдорадо» и DNS на запрос «Известий» о том, имеются ли проблемы с поставкой компонентов для ПК в Россию, не ответили.

Крылатые качели

За последние два месяца некоторые крупные компьютерные магазины закрылись, а другие торговые точки делали четырех- и даже пятикратную наценку на свою продукцию. Во многом это связано со скачками курсов иностранной валюты, сказал «Известиям» редактор портала 3DNews.ru Сергей Плотников. Резкий рост цен пришелся на период ажиотажного спроса в марте 2022 года.

В процессоре работы Фото: Global Look Press/imago stock&people

— Если рассматривать динамику цен на комплектующие, сильнее всего подорожали процессоры (в марте цена была в два раза выше, чем в феврале) и видеокарты (+80% за месяц). Следом идут материнские платы и накопители SSD (+40%), а также оперативная память и системы охлаждения (+30%). В меньшей степени варьировались цены на блоки питания (+25%) и корпуса (+20%), — подчеркнул главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов.

В течение апреля после корректировки курсов валют некоторые позиции подешевели. Но те же видеокарты остаются необычайно переоцененными по сей день — в сборке стоимостью 70 тыс. рублей на видеокарту приходится примерно 45% затрат (30–32 тыс. рублей). В сборке стоимостью 100 тыс. рублей на видеокарту приходится уже 50–52 тыс. рублей, резюмировал Евгений Харитонов.

Геймеру на заметку

Несмотря на то что цены на основные комплектующие стабилизировались, количество товаров значительно сократилось, поскольку из продажи уходят самые популярные модели по приемлемым ценам, а новые комплектующие не поставляются, сказал Иван Самойленко.

В результате получить компьютер с нужными параметрами возможно, но это потребует или дополнительного времени, чтобы найти нужные компоненты по приемлемой цене, или дополнительных трат. По просьбе «Известий» эксперты рынка оценили, во сколько в сегодняшних условиях обойдется сборка компьютеров разной производительности.

Для очень старых игр вполне достаточно встроенной графики. Интегрированный GPU (графический процессор) вместе с быстрой оперативной памятью позволит комфортно играть в те же Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, World of Tanks и прочие игры с использованием минимального качества графики, сказал Сергей Плотников.

В процессоре работы Фото: Global Look Press/Christoph Hardt

— В категории «цена–производительность» на данный момент времени интереснее всего смотрится 4-ядерный процессор AMD Ryzen 3 PRO 3200GE, а системный блок в конце апреля стоит 45–55 тыс. рублей в зависимости от выбора остальных комплектующих , — добавил эксперт.

Для того чтобы игры запускались со средним качеством графики, требуется покупка видеокарты уровня GeForce GTX 1650 или Radeon RX 6500 XT. Но эти графические ускорители в настоящий момент в дефиците. Поэтому системный блок с одной из видеокарт, не самым мощным 4-ядерным процессором и 16 Гбайт оперативной памяти обойдется в 70–80 тыс. рублей без учета стоимости операционной системы, — подытожил Сергей Плотников.

Конфигурация компьютера для современных игр в Full HD на максимальных настройках варьируется в пределах 100 тыс. рублей (если нужна система для максимального качества графики в разрешении 1080p), сказал Евгений Харитонов.

— Компьютерам в таких конфигурациях подсобил технический прогресс — к апрелю в розницу по разумной цене и в достаточном количестве попал Core i3-12100F — новейший четырехъядерный процессор Intel на архитектуре Alder Lake, который настолько производителен, что в играх почти на равных соперничает с шестиядерным, — объяснил специалист.