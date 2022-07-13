В Германии оценили масштаб последствий отказа от угля и нефти из РФ

Последствия решения Германии отказаться от российских угля и нефти будут огромными. Об этом в среду, 13 июля, заявил «Известиям» член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

«Последствия для Германии огромны, ведь цены на энергоносители резко растут. Многие люди с низким доходом и пенсионеры в Германии больше не могут позволить себе электричество и отопление», — указал он.

В связи с этим, по словам немецкого политика, правительство ФРГ планирует осенью организовать так называемые общественные отапливаемые центры в спортзалах. В индустрии тоже есть серьезные проблемы, добавил Линдеманн, подчеркнув, что Германия всё ближе к статусу страны третьего мира.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на помощника канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорга Кукиса сообщило, что страна прекратит импорт угля из России 1 августа, а с 31 декабря она откажется от российской нефти.

Кукис отметил, что самой трудной задачей для Германии станет поиск решения, как заменить энергоресурсы РФ. ФРГ старается развивать терминалы для приема сниженного природного газа. Он также обратил внимание на то, что США и Катар могут совместно предоставить европейским странам порядка 30 млрд куб. м газа в виде СПГ, но пока что этого не хватит для аналога российскому газу.

4 июля глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца в случае прекращения российских поставок. На данный момент газохранилища Германии заполнены чуть более чем на 60%, добавил он.

В июне Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Тогда же газета Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начал ограничивать себя в расходах.

Министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек 24 июня заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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