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В ФРГ назвали даты прекращения импорта нефти и угля из России

ФРГ откажется от российского угля с 1 августа, а от нефти — с 31 декабря
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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Германия прекратит импорт угля из РФ 1 августа, а с 31 декабря она откажется от российской нефти, передает агентство Reuters со ссылкой на помощника канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорга Кукиса.

«Каждый, кто знаком с историей нефтепровода «Дружба», который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, [знает, что] избавиться от этой зависимости — дело нетривиальное, но это именно то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — сказал Кукис во время выступления на сиднейском энергетическом форуме.

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