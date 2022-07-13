В ФРГ назвали даты прекращения импорта нефти и угля из России

Германия прекратит импорт угля из РФ 1 августа, а с 31 декабря она откажется от российской нефти, передает агентство Reuters со ссылкой на помощника канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорга Кукиса.

«Каждый, кто знаком с историей нефтепровода «Дружба», который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, [знает, что] избавиться от этой зависимости — дело нетривиальное, но это именно то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — сказал Кукис во время выступления на сиднейском энергетическом форуме.

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