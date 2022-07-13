Экс-советник Трампа признался в подготовке госпереворотов

Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон признался, что участвовал в подготовке государственных переворотов в других странах. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN 12 июля.

Во время беседы журналист напомнил о штурме Капитолия в январе прошлого года сторонниками Трампа и добавил, что «не нужно обладать блестящим умом» для подготовки госпереворота.

«Дональд Трамп так не поступает. Это хаотичное движение от одной… идеи к другой, один план проваливается, и появляется другой. Как человек, который помогал планировать государственный переворот не здесь, а в других частях света, я не согласен. Это требует большого количества работы», — добавил Болтон.

Ранее, 19 марта, Джон Болтон высказал мнение, что руководство США и НАТО допустили серьезную ошибку, когда заявляли незадолго до обострения российско-украинских отношений о невмешательстве Запада в ситуацию.

13 мая он заявил, что Украину и Белоруссию следует принять в НАТО, для того чтобы ликвидировать «серую зону», которая возникла между Россией и странами Североатлантического альянса.

Также в своей колонке для National Review экс-советник Болтон призвал Вашингтон дать отпор России в Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, 19 января Болтон назвал Трампа худшим президентом США.