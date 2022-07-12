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Полянский назвал заседание Совбеза ООН по нацизму «обезоруживающим» Запад

Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине оставило Запад без аргументов
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Фото: REUTERS
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Неформальное заседание Совета Безопасности ООН по борьбе с нацизмом на Украине не оставило аргументов у стран Запада. Об этом во вторник, 12 июля, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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Он отметил, что западные коллеги не смогли ничего сказать, кроме осуждения российской спецоперации на Украине.

«Факты, которые мы приводили, в том числе с помощью видеоматериалов и фотоматериалов, которые в Совбезе на формальных заседаниях обычно не показывают, эти материалы были очень убедительными, и сложно было как-то оппонировать нам», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что российская сторона созвала встречу для того, чтобы показать миру нынешнее состояние нацизма на Украине.

Заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа» прошло 11 июля. На встрече обсуждались события вокруг Украины. Анонсируя мероприятие, Полянский заявил, что это «наш ответ тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей спецоперации на Украине — денацификацию — и утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы».

Российский дипломат рассказал, что на неформальной встрече присутствовали представители западных стран, обвинявшие Россию, в частности, в дезинформации и искажении истории.

Встреча по «формуле Арриа» предусматривает частный откровенный обмен мнениями и гибкие процедурные рамки.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовключения призвал ООН исключить Россию из Совета Безопасности. По его мнению, это единственный логический путь, чтобы Устав ООН работал и его уважали все участники.

В тот же день Дмитрий Полянский призвал СБ ООН прекратить «агонию киевского режима» и перестать снабжать Украину западным оружием. Он заметил, что киевский режим целенаправленно складирует вооружения в центре городов, по соседству с жилыми районами, подвергая опасности население и превращая его в живой щит, при этом западные страны стараются этого не замечать и верить фейкам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик заявили об ухудшении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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