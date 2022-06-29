Полянский призвал СБ ООН прекратить «агонию киевского режима»

Оружие, которым западные страны снабжают Украину, является военной целью спецоперации РФ по защите Донбасса, а постоянные его поставки Киеву только затягивают конфликт, лишая его возможности дипломатического разрешения за столом переговоров, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 28 июня.

«От вас в Киеве хотят лишь поддержки деньгами и оружием. При этом вы должны понимать, что поставки последнего, как мы вас с самого начала и предупреждали, были и остаются для нас законными военными целями, как и наемники из ваших государств. И объекты, где это оружие и наемники размещаются или складируются также становятся законными военными целями», — пояснил он в ходе выступления.

Полянский заметил, что киевский режим целенаправленно складирует вооружения в центре городов, по соседству с жилыми районами, подвергая опасности население и превращая его в живой щит, при этом западные страны стараются этого не замечать и верить фейкам.

Дипломат призвал обратиться к свидетельствам очевидцев, мнениям военных экспертов, которые, например, говорят о том, что жилой дом в Киеве был поврежден не российской крылатой ракетой, а в результате неудачной работы двух украинских комплексов ПВО, сбивших над зданием свои же зенитные ракеты, сказал он.

«В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть, что поставками вооружений вы лишь продлеваете агонию преступного киевского режима, готового принести в жертву свое население. И чем раньше вы это осознаете, тем раньше украинское руководство сядет за стол переговоров с реалистичной позицией, а не с лозунгами и фантомными болями», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее в этом же выступлении Полянский указал на неприемлемость нарушений правил работы СБ ООН из-за выступления президента Украины Владимира Зеленского в дистанционном формате. Он напомнил, что Совет Безопасности ООН «не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО».

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня заявил, что снабжение Киева тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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