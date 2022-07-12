Британский эксперт предрек ВСУ крах в случае наступления на юг

Наступление Вооруженных сил Украины на юге страны потерпит провал как минимум из-за того, что командование украинских войск заранее публично об этом заявило. Такое мнение выразил 11 июля старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Джек Уотлинг. Его цитирует издание The Independent.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент страны Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать южные утраченные территории. По его словам, планируется довести численность ВСУ до 1 млн. При этом он отметил, что страны Запада должны помогать украинским военным в выполнении поставленных Зеленским задач.

Так, по словам Уотлинга, украинская сторона, публично озвучив свои планы, позволила России заранее подготовиться и сосредоточить ресурсы для недопущения планов киевских властей. Он также указал, что теперь ВСУ не получится совершить контрудар даже силами миллионной армии.

11 июля военный эксперт Владислав Шурыгин также отметил, что у украинской стороны нет возможности не только отвоевать утраченные территории, но и вести внятное контрнаступление. Он отметил, что Киеву неоткуда взять десяток полностью организованных боеготовых бригад.

В тот же день вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила жителей Херсонской области, что им необходимо покинуть юг территорий из-за готовящегося «контрнаступления». При этом вице-премьер не назвала точной даты.

10 июля министр обороны Украины признал, что в рядах ВСУ отмечаются большие потери, а вооружение истощено. Резников подчеркнул острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.

До этого, 7 июля, Зеленский высказал свое недовольство действиями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в связи с поражениями украинских войск в Донбассе. Также Зеленский призвал главкома не принимать серьезные решения без его участия.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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