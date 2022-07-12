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Британский эксперт предрек ВСУ крах в случае наступления на юг

Британский эксперт Уотлинг: миллион солдат ВСУ потерпят крах в случае контрнаступления
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Serhii Hudak
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Наступление Вооруженных сил Украины на юге страны потерпит провал как минимум из-за того, что командование украинских войск заранее публично об этом заявило. Такое мнение выразил 11 июля старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Джек Уотлинг. Его цитирует издание The Independent.

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Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент страны Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать южные утраченные территории. По его словам, планируется довести численность ВСУ до 1 млн. При этом он отметил, что страны Запада должны помогать украинским военным в выполнении поставленных Зеленским задач.

Так, по словам Уотлинга, украинская сторона, публично озвучив свои планы, позволила России заранее подготовиться и сосредоточить ресурсы для недопущения планов киевских властей. Он также указал, что теперь ВСУ не получится совершить контрудар даже силами миллионной армии.

11 июля военный эксперт Владислав Шурыгин также отметил, что у украинской стороны нет возможности не только отвоевать утраченные территории, но и вести внятное контрнаступление. Он отметил, что Киеву неоткуда взять десяток полностью организованных боеготовых бригад.

В тот же день вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила жителей Херсонской области, что им необходимо покинуть юг территорий из-за готовящегося «контрнаступления». При этом вице-премьер не назвала точной даты.

10 июля министр обороны Украины признал, что в рядах ВСУ отмечаются большие потери, а вооружение истощено. Резников подчеркнул острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.

До этого, 7 июля, Зеленский высказал свое недовольство действиями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в связи с поражениями украинских войск в Донбассе. Также Зеленский призвал главкома не принимать серьезные решения без его участия.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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