Реклама
Прямой эфир
Общество
Энергетики Подмосковья оперативно устранили последствия урагана
Экономика
На рынок недвижимости Москвы вернулись квартиры до 5 млн рублей
Мир
ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра
Мир
ЕС примет директиву, разрешающую конфискацию активов РФ при обходе санкций
Мир
Минобороны сообщило о наемниках на территории Украины из более чем 60 стран
Мир
На карте ВСУ обозначили Воронеж и Белгород в составе Украины
Мир
Анкара анонсировала встречу делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту зерна
Общество
Заразившийся оспой обезьян россиянин вернулся из Португалии
Общество
Lego полностью покинет Россию
Мир
В Херсоне обезвредили два взрывных устройства
Мир
Лукашенко заявил о разработке Западом планов нападения на Россию

Герпетолог предупредил россиян об опасных змеях

Герпетолог Старков предупредил россиян об опасных змеях, которых можно встретить на отдыхе
0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наиболее распространенный род ядовитых змей в России — гадюки. Об этом во вторник, 12 июля, рассказал сотрудник Института биоорганической химии Российской академии наук (РАН), герпетолог Владислав Старков «Газете.Ru».

Вот гад: каких змей стоит бояться россиянам
Что делать при встрече с опасными пресмыкающимися

По его словам, чаще всего их можно встретить на северо-востоке Крыма или на Кавказе.

«Часто в поле зрения курортников попадают степная или кавказская гадюки», — отметил специалист.

При этом он подчеркнул, что в основном ядовитые змеи обитают на северо-востоке Крыма, до Керченского полуострова. Также их можно встретить в горах по северному склону, змея живет в местах, где могут располагаться грязевые курорты.

Однако укусы степной и обыкновенной гадюк не смертельны, считает Старков. По его словам, гораздо более опасна для жизни человека гюрза, которую можно встретить на территории Дагестана.

Гюрза может достигать в длину до 2 метров, ее масса в 20 раз больше, чем у самой большой обыкновенной гадюки. У гюрзы размер зубов составляет около 1,5 см, и змея может впрыснуть до 100 мг яда (для сравнения, гадюка — 3-4 мг). А его токсичность примерно одинакова.

Отдыхающие в Турции могут встретить степную, носатую, малоазиатскую гадюк, а также гюрзу, а в ОАЭ практически не встречаются ядовитые змеи.

22 июня врач-токсиколог НИИ имени Склифосовского Михаил Завадовский рассказал, что нужно делать после укуса змеи. При походе в лес врач посоветовал брать с собой большую палку и при надобности откидывать ею змей. Он напомнил, что змеи не нападают на людей, пока не чувствуют от них угрозу. Он подчеркнул, что при укусе не рекомендуется отсасывать яд, поскольку это чревато более серьезными последствиями.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022