Герпетолог предупредил россиян об опасных змеях

Наиболее распространенный род ядовитых змей в России — гадюки. Об этом во вторник, 12 июля, рассказал сотрудник Института биоорганической химии Российской академии наук (РАН), герпетолог Владислав Старков «Газете.Ru».

По его словам, чаще всего их можно встретить на северо-востоке Крыма или на Кавказе.

«Часто в поле зрения курортников попадают степная или кавказская гадюки», — отметил специалист.

При этом он подчеркнул, что в основном ядовитые змеи обитают на северо-востоке Крыма, до Керченского полуострова. Также их можно встретить в горах по северному склону, змея живет в местах, где могут располагаться грязевые курорты.

Однако укусы степной и обыкновенной гадюк не смертельны, считает Старков. По его словам, гораздо более опасна для жизни человека гюрза, которую можно встретить на территории Дагестана.

Гюрза может достигать в длину до 2 метров, ее масса в 20 раз больше, чем у самой большой обыкновенной гадюки. У гюрзы размер зубов составляет около 1,5 см, и змея может впрыснуть до 100 мг яда (для сравнения, гадюка — 3-4 мг). А его токсичность примерно одинакова.

Отдыхающие в Турции могут встретить степную, носатую, малоазиатскую гадюк, а также гюрзу, а в ОАЭ практически не встречаются ядовитые змеи.

22 июня врач-токсиколог НИИ имени Склифосовского Михаил Завадовский рассказал, что нужно делать после укуса змеи. При походе в лес врач посоветовал брать с собой большую палку и при надобности откидывать ею змей. Он напомнил, что змеи не нападают на людей, пока не чувствуют от них угрозу. Он подчеркнул, что при укусе не рекомендуется отсасывать яд, поскольку это чревато более серьезными последствиями.