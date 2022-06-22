Врач рассказал о порядке действий после укуса змеи

Врач-токсиколог НИИ имени Склифосовского Михаил Завадовский рассказал, что нужно делать после укуса змеи

В беседе с порталом News.ru во вторник, 21 июня, специалист отметил, что в России самой страшной змеей остается гадюка. При походе в лес врач посоветовал брать с собой большую палку и при надобности откидывать ею змей. Он напомнил, что змеи не нападают на людей, пока не чувствуют от них угрозу, потому «в большинстве случаев встреча с гадюкой вам ничем не грозит».

«В большинстве случаев до приезда врачей от пострадавшего после укуса требуется эмболизация, покой и возвышенное положение травмированной конечности», — пояснил врач.

Он подчеркнул, что при укусе не рекомендуется отсасывать яд, поскольку это чревато более серьезными последствиями, отмечает телеканал «360». Завадовский уточнил, что при недолжной обработке раны есть риск подхватить столбняк, но в этом случае поможет вакцина, сообщает сайт kp.ru.

Пострадавшему прописывается постельный режим и обильное горячее питье.

В мае зоолог, ветеринар Евгений Рыбалтовский рассказал, что при укусе змеи нельзя накладывать жгут. Специалист пояснил, что в перетянутой конечности происходит концентрированное действие яда. Исходом такого процесса может стать ампутация, пишет «Москва 24».

Также в мае в министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что на территории региона не отмечается роста количества гадюк, их численность остается на стабильно низком уровне. Чаще всего они встречаются в северной части области. Для похода в лес рекомендуется выбирать практичную обувь, например, резиновые сапоги, стараться перемещаться не бесшумно — змея уползет, услышав шаги, сообщает агентство городских новостей «Москва».