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Зоолог дал инструкцию при укусе змеи

Зоолог Рыбалтовский рассказал, как действовать при укусе змеи
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Фото: ТАСС/Илья Тимин
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В Москве можно встретить как обыкновенного ужа, так и ядовитую гадюку, поэтому при встрече с любой змеей необходимо соблюдать ряд правил. Об этом в воскресенье, 22 мая, рассказали эксперты «Мосприроды» «Вечерней Москве».

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Так, специалисты пояснили, что в первую очередь не нужно приближаться к змее и ее трогать. Также рекомендуется не делать резких движений и не пугать змею.

Как пояснил зоолог и ветеринар Евгений Рыбалтовский, вероятность того, что гадюка укусит человека мала, однако, если это произошло, ни в коем случае нельзя накладывать жгут.

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«При его наложении мы прекращаем распространение яда по организму. Таким образом, в конечности, перетянутой жгутом, происходит концентрированное действие яда. Исходом может стать ее ампутация», — рассказал он.

Если действовать незамедлительно, можно высосать из раны большую часть яда, сказал Рыбалтовский. Так снизится токсическое воздействие на организм. Затем следует наложить повязку и обратиться к врачу.

14 мая старшая медсестра отделения гемодиализа дневного стационара городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова Марина Яковенко рассказала, какие действия предпринимать при укусе гадюки.

Так, медик советует вызвать скорую помощь или самостоятельно ехать в больницу. При этом для оказания помощи на месте следует вымыть и обработать руки, после чего рану необходимо очистить мыльной проточной водой, продезинфицировать, наложить на нее чистую недавящую повязку. Яковенко предупреждает, что при несоблюдении правил распространившийся потом отек затруднит оказание первой помощи.

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