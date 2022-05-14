Медсестра перечислила порядок действий при укусе клеща или змеи

В субботу, 14 мая, «Вечерней Москве» старшая медсестра отделения гемодиализа дневного стационара городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова Марина Яковенко рассказала, какие действия предпринимать при укусе клеща или гадюки.

Она отметила, что при укусе клеща нужно обратиться за медпомощью, так как удалять паразита эффективнее и безопаснее в травмпункте.

По ее словам, медик грамотно и без вреда для здоровья удалит клеща и проведет обработку ранки. Кроме того, клеща сдадут на анализы, чтобы убедиться, не является ли он носителем опасного заболевания.

При укусе змеи медик советует вызвать «скорую» или самостоятельно ехать в больницу.

При этом отмечает, что для оказания помощи на месте следует вымыть и обработать руки. После чего рану необходимо очистить мыльной проточной водой, продезинфицировать, наложить на нее чистую недавящую повязку.

Яковенко предупреждает, что при несоблюдении правил распространившийся потом отек затруднит оказание первой помощи. Так, если произошел укус конечности, надо создать неподвижность в поврежденной части тела.

28 апреля ветеринарный врач-герпетолог Ян Ермолов рассказал, что при укусе ядовитой змеи первое, что советуют сделать, — отсосать яд из раны. Однако если случайно его проглотить, то с человеком ничего не случится. Яд опасен, когда попадает в центральный кровоток, подчеркнул специалист.