Вот гад: каких змей стоит бояться россиянам

В начале мая в коломенскую больницу в тяжелом состоянии доставили 10-летнюю девочку, которую укусила гадюка. Ребенка удалось спасти, однако случай этот далеко не единственный: в конце весны люди часто сталкиваются на природе с опасными пресмыкающимися. Какие ядовитые змеи водятся в России и как вести себя при встрече с ними — разбирались «Известия».

Где можно столкнуться со змеями

Об инциденте с ребенком в Коломне рассказали в минздраве Московской области: девочке, повстречавшейся со змеей в Озерах, пришлось экстренно оказывать помощь.

— Ввели сыворотку против яда гадюки, обработали место укуса, — рассказал главный врач коломенской больницы Олег Митин. — К счастью, ребенка доставили своевременно и сейчас жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.

В конце апреля житель московского района Ховрино обнаружил гадюку возле своего дома, когда гулял с собакой. Мужчина успел сделать фотографию, после чего поспешил удалиться, — правда, только за тем, чтобы вернуться с битой. К счастью, для обоих участников инцидента, гадюка уже скрылась.

В других регионах тоже уже успели столкнуться с гадюками: в Волгоградской области 9-летнего школьника из Фролова после укуса змеи госпитализировали в областной центр в состоянии средней тяжести. Мальчик был укушен за кисть руки, после чего она начала сильно болеть и распухла. К концу апреля в регионе зафиксировано уже шесть обращений к врачам из-за укусов змей.

В Петербурге тоже проблемы с пресмыкающимися — там сообщается о нашествии гадюк в Василеостровском районе: их замечают на тротуарах, пляжах и газонах.

Вот гад Фото: Global Look Press/imageBROKER/Christoph Bosch

Когда змеи особенно опасны

Минздрав Московской области сообщает, что как раз сейчас змеи начали отходить от зимнего сна. Значит ли это, что весной гадюки опаснее для человека или это миф? Все-таки скорее это миф — с той лишь оговоркой, что сейчас легче наткнуться на скопление пресмыкающихся.

— С конца апреля начался массовый выход змей из зимовок, поэтому просто ожидается их скопление в некоторых местах , — рассказала «Известиям» специалист по герпетофауне Тульского областного экзотариума Дарья Змеева. — Но опасны они в той же степени, в какой и во все остальные времена года. Слова о том, что весной гадюки якобы более ядовиты, — это миф. Просто сейчас их чуть больше, однако через пару недель они уже расползутся дальше от мест зимовок, это одиночные хищники.

Она подчеркивает, что нельзя говорить о более агрессивном поведении гадюк, как и в целом об агрессивности этих змей.

— Они не нападают первыми на людей, не прыгают и не вцепляются им горло, — говорит Змеева. — Все укусы, как правило, происходят потому, что человек просто банально наступил на змею, которая только выползла, еще не прогрелась на солнце и немножечко вялая. Это не агрессия, это защита.

Серпентолог, кандидат биологических наук Владимир Черлин также подтверждает, что большей опасности, чем обычно, гадюки сейчас не представляют, хотя и скапливаются группами для размножения.

— Готовность напасть у них проявляется, если вы натыкаетесь на такую группу, — самки и самцы возбуждены и могут напасть, — пояснил он «Известиям». — Но опять же, только если человек оказался очень близко — в 20 см или когда начинает тыкать палочкой. Если же человек оказался рядом, то может спокойно посмотреть на гадюк и дальше идти своей дорогой. Ни одна змея за вами не погонится.

Эксперты подчеркивают, что даже весной гадюки скорее постараются скрыться от человека, чем напасть на него.

Вот гад Фото: Global Look Press/Fotostand/Wagner

Какие змеи водятся в России

По данным «Мосприроды», в Москве можно встретить два вида змей — обыкновенного ужа и обыкновенную гадюку, в Подмосковье водятся еще и медянки, которые так же безопасны, как ужи. Ужи — хищники, но для человека абсолютно безопасны, не ядовиты. Они питаются лягушками, мышами, иногда рыбой. Гадюки яд имеют, но смерть от укуса этой змеи — исключительная редкость. Главное отличие ужей от гадюк — желтые пятна по бокам головы у первых.

Убивать ужей и гадюк не стоит: и те, и другие занесены в Красную книгу Москвы. Они обитают в зеленых зонах города: внутри МКАД в XXI веке обыкновенного ужа встречали на 16 природных территориях, в том числе в Царицыно, Измайлово, Битцевском лесу и Серебряном Бору.

Гадюки — самое ядовитое, что есть в России, даже на юге, где туристы ожидают встретить какое-то ужасное пресмыкающееся. Просто в южных регионах страны обитает большее количество видов гадюк и ужеобразных. В Оренбургской области чаще встречаются степные гадюки, в Краснодарском крае, по словам Владимира Черлина, есть более ядовитые виды гадюк. Однако в целом поведение человека при встрече с ними должно быть одинаковым: эти змеи никогда сами не нападают.

В Крыму и ряде других регионов водится желтобрюхий полоз — неядовитая ужеобразная змея, но более агрессивная.

— Полоз — длинный, иногда достигает 2 м, тонкий и очень стремительный, — говорит Черлин. — И когда ты видишь днем разогретого полоза, то, скорее всего, успеешь только проследить глазами, куда он от тебя умчался. Но полоз может вцепиться зубами, если на него наступить или зажать в каком-то узком пространстве. Кровь пустит — зубки у полозов острые, но никакого особенного вреда не будет. Ранку, конечно, нужно продезинфицировать: на зубах все-таки могут быть остатки пищи. Но на этом все.

Вот гад Фото: commons.wikimedia.org/Andrei Daniel Mihalca

Дарья Змеева развеивает миф о наводящей на людей ужас «шахматке» — такого вида, подчеркивает она, просто не существует.

— Это исключительно деревенское название, относящееся скорее к водяному ужу, который ни для кого не опасен, — говорит она. — Но почему-то распространено мнение, что это якобы опасный гибрид ужа и гадюки. Такой гибрид невозможен биологически, это просто неправильное название ужа.

Впрочем, есть в России змея, которая опаснее многих, — в Дагестане водится закавказская гюрза.

— В России она обитает только в Дагестане, это самая северная точка ее ареала, — рассказала «Известиям» доцент кафедры зоологии и физиологии Дагестанского государственного университета Зульфия Исмаилова. — По сути, это большая гадюка, но очень ядовитая и опасная. Эта змея коварна, может неожиданно совершить бросок, если мимо проходит человек и ее не замечает. Конечно, нарочно преследовать она не будет, но будет защищаться.

Исмаилова изучает гюрзу многие годы, и результаты исследований говорят о том, что встречи этой змеи с человеком редки, укусы происходят чаще всего по неосторожности на посевных полях, в виноградниках и смертельных случаев почти нет.

— Я общалась с укушенными. Например, десятилетний мальчик пас коров, не заметил змею и наступил на нее — его гюрза укусила в большой палец ноги, — рассказала она. — Ничего с ним ужасного не случилось — был отек и другие местные явления. Да я и сама была укушена, тоже каких-то страшных последствий не было. Все зависит от места укуса (смертельным может быть укус в голову или туловище) и от полученной дозы яда.

По ее словам, численность гюрзы сокращается из-за застройки предгорий. Встретить эту змею очень сложно, даже если специально искать. Летом с гюрзой не встретишься днем — она переходит на активность ночную или вечерне-утреннюю.

Еще один страх — встретить змею в воде, однако Дарья Змеева замечает, что чаще всего в воде оказываются ужи, а гадюки плавать умеют, но не любят. В любом случае правило такое же, как в лесу : увидели змею — не лезьте к ней.

Вот гад Фото: Global Look Press/blickwinkel/B. Trapp

Что делать при встрече со змеей

Дарья Змеева поясняет: если змея уже прогрелась на солнышке, она отползет еще до того, как кто-то к ней подойдет: гадюкам общество человека не нравится. Поэтому самое важное правило — не трогать змей, особенно если вы их не различаете. Даже если очень хочется сделать селфи: тяга к крутым фотографиям — нередкая причина, по которой человек получает дозу змеиного яда.

Чаще всего, говорит Змеева, гадюки обитают в лесах, прибрежных зонах, где есть высокая трава, каменистые выступы. Тем, кто любит в таких местах гулять, нужно соответствующим образом одеваться: высокая закрытая обувь, плотные штаны — прокусить их гадюка не сможет. Если вы собираете грибы или ягоды, то можно взять палку и ворошить траву: гадюка уползет быстрее, чем вы попробуете схватить гриб рядом с ней.

Нередки случаи встречи человека и змеи на даче. Сотрудники МЧС к вам на дачу вряд ли приедут, да и специалистов по работе со змеями в ведомстве, как правило, нет.

— Некоторые, конечно, берут лопату и перерубают гадюку пополам, — говорит она. — Но это жестокая практика, особенно с учетом того, что во многих регионах гадюки занесены в Красную книгу. Не стоит пытаться и унести ее в сторону, зацепив длинной палкой: скорее всего, не получится. Все-таки со змеями работают специальными инструментами. Если не трогать гадюку, она просто уползет от людей. А вот потом уже нужно решать проблему.

Проблема, по словам Змеевой, заключается не в появлении гадюки на дачном участке, а в причинах, по которым она там появилась. Если змея поселилась у вас — значит, там у нее появилась кормовая база, то есть проблема, скорее всего, в расплодившихся грызунах.

Вот гад Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Гадюка просто так не будет никогда селиться вблизи человека, он ей вообще не нравится, — говорит Змеева. — Но она может пойти наперекор своим убеждениям, если там очень хорошая кормовая база в виде грызунов. И если вы гадюку на палочке отнесете за ограду, на ее место придет другая, пока вы не выведете грызунов.

В этой ситуации рекомендуется заняться расхламлением участка: надо скосить высокую траву, решить проблему с заброшенным соседним участком. А вот ставить пугалки для змей, купленные в хозмагазинах, герпентолог не рекомендует: испытания показали, что они не работают.

Что делать при укусе змеи

Если вас все же укусила гадюка, то, говорит Змеева, сразу заканчивайте все свои дела, потому что у вас внезапно наступил больничный.

— Главное — не паниковать, нужно абсолютно спокойно вызвать скорую или такси или попросить кого-либо отвезти вас в отделение токсикологии, — говорит она. — В травмпункте вас, скорее всего, развернут, было несколько случаев, когда люди ездили по нескольким больницам и не могли понять, куда же обратиться.

Она подчеркивает, что для взрослого человека укус гадюки не представляет серьезной опасности, но с некоторыми оговорками . В первую очередь не надо вредить самому себе.

— Никогда не накладывайте жгут! — предупреждает Змеева. — В токсикологии немало таких случаев, когда приходят люди в очень плохом состоянии просто из-за того, что наложили жгут. Это риск развития гангрены.

С ней согласна и Зульфия Исмаилова, которая подчеркивает, что нельзя бинтовать укус, нельзя его вскрывать, прижигать и разрезать, накладывать жгут, как многие вокруг будут советовать, — все это может вызвать некроз тканей.

Вот гад Фото: commons.wikimedia.org/Piet Spaans

— Пострадавшей конечности нужно обеспечить покой, нужно обильно пить теплую воду или чай, но ни в коем случае не спиртное! — говорит Исмаилова. — Можно принять антигистаминные препараты.

Дарья Змеева говорит, что важно не суетиться, никуда не бежать — наоборот, делать все медленно и спокойно, так как высокая физическая нагрузка быстрее разгоняет яд по организму. Антигистаминные препараты принимать и носить с собой она рекомендует, а вот сыворотку самостоятельно вкалывать не стоит — этим занимаются врачи, предварительно делая пробу на аллергию. Более того, сыворотка, скорее всего, не подействует, если прошел час или более, поэтому важно зафиксировать и время укуса.

Часто взрослому человеку достаточно отлежаться, обильно пить и принимать антигистаминные препараты, даже не обращаясь в больницу, если нет высокой температуры, рвоты или других тяжелых симптомов, но с временным отеком придется смириться.

Укусы гадюк, по словам экспертов, опасны для групп риска — маленьких детей, пожилых людей, людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, и тех, у кого есть аллергия на яд гадюк. Последнее, правда, предугадать крайне сложно.

Зульфия Исмаилова говорит, что не заметить укус ядовитой змеи невозможно.