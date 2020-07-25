Скользкий вопрос: почему в этом году всё чаще говорят о нашествии змей
В Тюменской области гадюка укусила за ногу восьмилетнего мальчика во время рыбалки. Ребенка экстренно доставили в больницу (пострадавшая нога отекла от стопы до колена) и ввели сыворотку против яда. Жители деревни Орловка Омской области жалуются в соцсетях на неприятное соседство: расплодившиеся змеи ведут себя агрессивно — покусали домашних животных. В прошлом месяце поговаривали о «небывалом нашествии» змей в Подмосковье — пресмыкающиеся стали чаще попадаться в лесу и на дачах. Беспокоились и жители Ленинградской области. В чем причина активности змей в этом году, что делать, чтобы змея не напала, и как быть, если пресмыкающееся все-таки укусило, — в материале «Известий».
Споры об активности
Жители поселка Ванино на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае рассказывают в соцсетях, что рядом с жилым кварталом появились гадюки — одну из них видели вблизи детской площадки, а под мостом через Чистоводный ручей, где так любит купаться ребятня, много нор. Среди людей никто пока не пострадал, а вот одному домашнему псу всё же досталось — к счастью, питомцу вовремя сделали укол. Специалисты уточняют: скорее всего, речь идет не о гадюке обыкновенной, а о ее сахалинском или дальневосточном подвиде. По словам герпетолога, научного сотрудника Института водных и экологических проблем ДВО РАН Эдуарда Аднагулова, у змей сейчас в разгаре кормовая миграция: ищут, где больше мышей, других грызунов, а самок интересуют укромные места — готовятся к родам.
И вообще, как замечают некоторые специалисты, весна в этом году была ранняя — зверье, в том числе ползучее, проснулось пораньше.
Путешественник, герпетолог Олег Шумаков в беседе с «Известиями» говорит, что о «нашествиях» змей ему сообщают каждую весну и осень, хотя активность пресмыкающихся в этот период вполне понятна: осенью идет сбор на зимовку, а весной у змей традиционный выход из зимовальных мест и расползание по участкам. Что же касается лета, то змей сейчас ни больше, ни меньше, чем обычно, хотя какие-то колебания численности происходят.
«Не змеи расползаются, а мы приходим в те места, где они исконно живут, и почему-то удивляемся, что они там есть, — говорит герпетолог. — Другой фактор: например, в Тверской области и в расположенном ближе к ней краю Подмосковья из-за большого количества дождей подтоплены места, где обитают змеи. Поэтому они выходят в более сухие районы».
В том, что змеи кусают людей и домашних животных, тоже нет ничего удивительного — кто потревожил, тому и досталось. Впрочем, в этом году бушует коронавирус, и самоизоляция сказалась на флоре и фауне.
«Самоизоляция, конечно, повлияла: не было фактора беспокойства и гадюки позволили себе занять новые территории. Самоизоляция вообще повлияла на всех животных, на количество птиц — первая гнездовая волна вылупилась гораздо более успешно, чем обычно», — отмечает Олег Шумаков. А вот аномальная жара, по его словам, никак не влияет на активность змей.
Серпентолог Владислав Старков замечает в одном из интервью, что рассказы о змеиных полчищах в соцсетях возникают из-за общего стресса на фоне коронавируса: люди просто начинают обращать больше внимания на вещи и явления, которые были и раньше.
Пошли по рукам
В Красноярске с начала сезона за помощью к медикам из-за укуса змей обратились 10 человек. Для сравнения: в прошлом году за весь сезон таких пациентов было 13. А впереди еще август, сентябрь… Местные врачи отмечают, что в этом году сезон укусов стартовал рано — первый пациент обратился в больницу 28 апреля. Кто-то случайно наступил на змею, собирая ягоды и грибы, но большинство пытались взять пресмыкающихся в руки. И пока смелые сибиряки приходят в себя, Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора призывает жителей и гостей Ленинградской области (остальным россиянам тоже не мешает прислушаться) воздержаться от фотографирования змей и попыток сделать с ними селфи.
Собрались в лес? Только в высоких резиновых сапогах или ботинках. Даже по траве на дачном участке не стоит опрометчиво гулять босиком.
«Самое главное для человека — вести себя правильно: не пытаться их ловить, убивать. Змеи, особенно если мы говорим о гадюках, сами за человеком не гоняются, они всегда стараются уйти при встрече, — говорит «Известиям» доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин. — Если идешь в лес и знаешь, что в этом лесу водятся гадюки, то неси перед собой прутик. Если хочешь что-то поднять, то пошевели травку перед собой — гадюка уползет».
Иногда можно услышать такой совет: не стоит поворачиваться к змее спиной — оскорбится, будто английская королева. Впрочем, такие предостережения Владимир Черлин считает ерундой: «Не надо кричать, бежать, просто обойди и иди своей дорогой. Вот и вся техника безопасности».
В наших широтах из ядовитых змей — только гадюка. Уж, которого путают с гадюкой, безопасен для человека. Гадюку легко отличить от собратьев: на сером, иногда зеленоватом, красноватом тельце заметна широкая зигзагообразная полоса. Впрочем, змея может быть и полностью черной. Мордочка ближе к треугольной форме и кажется, будто у змеи есть шея. Длина — до 65 см.
«Больше 90% ужей здорово отличаются от гадюк тем, что у них на боках головы большие желтые пятна, как уши. Но обычно, когда люди видят змею, им всё равно есть там пятна или нет. Змей в принципе боятся», — говорит специалист.
Если говорить о Москве, то специалисты Мосприроды уточняют, что ужей можно встретить в Царицыне, водятся они в Измайлове, Битцевском лесу, парке «Москворецкий», в Серебряном Бору. Гадюку обыкновенную редко, но можно увидеть в Троицком и Новомосковском округах. Всего оба вида змей встречаются на 16 природных территориях города и занесены в Красную книгу Москвы.
Берегите нервы
Недавно Сеть взбудоражили снимки из Туапсе: авторы запечатлели свисающих с деревьев, точно лианы, двухметровых упитанных змей. Краеведы поспешили успокоить: картинка нечеткая, но, скорее всего, это неопасный эскулапов полоз — вид змей семейства ужеобразных. Впрочем, увидеть такое вживую — шоу не для слабонервных. Хотя если укусит та же гадюка, что точно надо поберечь, так это нервы.
«Значительная часть веществ, которые находятся в яде, действуют на нервную систему. Поэтому от состояния нервной системы очень сильно зависит то, каким образом будет протекать отравление. Стресс усугубляет течение отравления, — поясняет Владимир Черлин. — Понятное дело, что когда человека укусила змея, спокойным ты не будешь. Но если ты находишься рядом с укушенным человеком, то твоя задача — не дать ему запаниковать».
А вообще умение не поддаваться панике — отличный навык. И не только при встрече со змеей. Также герпетолог крайне не советует прижигать место укуса и накладывать жгут. Распространение тех компонентов яда, которые бьют по нервной системе, жгут не остановит, зато остальные сконцентрируются в одном месте — у раны.
«Могут возникать ужасные язвы, не заживающие раны, которые потом очень тяжело лечить, — вплоть до некроза. От обыкновенной гадюки это вряд ли будет, но если змея посерьезнее, то вплоть до ампутации конечности», — предостерегает Владимир Черлин.
Отсасывать яд специалист тоже не советует, как и прижигать, но надрезы делать приходилось, и это спасло жизнь.
«Нож, бритва — резануть по месту укуса так, чтобы из раны потекла кровь», — говорит герпетолог. Одновременно массирующими движениями вокруг раны пытаться сцедить кровь. Затем рану продезинфицировать, перевязать и в больницу. Специалист отмечает, что подобные манипуляции имеет смысл делать только в первые секунды после укуса.
«Я могу сказать, что и на себе, и на друзьях приходилось пробовать такие вещи — не с обыкновенными гадюками, а с реально опасными змеями, такими как эфа в Средней Азии (змея из семейства гадюк, входит в десятку самых ядовитых в мире. — «Известия»). Один раз резали мне, один раз я надрезал палец другу. У меня вообще не было отравления, а у друга очень слабое», — вспоминает Владимир Черлин.
Кроме того, если вы склонны к аллергии, хорошо всегда иметь при себе сильный антигистаминный препарат. Герпетолог рассказывает, как после укуса обыкновенной гадюки погиб один из его друзей — от анафилактического шока. Всё случилось за несколько минут — даже скорая помощь не успела приехать.
«Если человек склонен к таким реакциям, то лучше сразу принять таблетку, — замечает Владимир Черлин. — И самое главное: укушенного нужно всевозможными способами пытаться доставить к врачу. Это в любом случае».
О «пользе» вина с чесноком
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова Виктор Шилов, напротив, не советует при укусе делать какие-либо надрезы, поскольку любой разрез — это рана, которая усиливает кровообращение вокруг, яд распространится по организму.
«После укуса сразу чувствуется боль, затем всё отекает. Кроме того, змея зубы не чистит и заносит грязь. Исходя из этого, для начала надо принять обезболивающее. Если рядом ничего нет, то вообще ничем не обезболивать. Если есть возможность, продезинфицируйте место укуса», — говорит «Известиям» специалист.
От активных движений яд еще быстрее разносится по организму, так что если змея укусила в руку, нужно попытаться максимально обездвижить конечность — например, засунуть за пазуху. С ногой немного сложнее — совсем обездвижить вряд ли получится, поскольку нужно как-то добираться к медикам.
Народных советов на случай укуса ядовитой змеи хватает. Вот только некоторые: приложить измельченный подорожник, сырое мясо курицы, посадить укушенного в ванну с молоком (как будто позаимствовано из рецептов красоты царицы Клеопатры), выпить вино с чесноком или луком… У врача подобные советы вызывают смех, а рецепты с вином даже можно отнести к разряду «вредных».
«Главная задача — разбавить яд и быстрее его вывести. Если вы еще не добрались до медиков, то необходимо больше пить, но ни в коем случае не алкоголь, который усиливает кровообращение. Человек от него почувствует себя только хуже, — предостерегает Виктор Шилов. — Можно пить любые неалкогольные напитки, сиропы, квасы, но лучше простую воду, чтобы снизить концентрацию яда».
Так что если вы не медик, резюмирует Виктор Шилов, достаточно принять обезболивающее, противоаллергический препарат (если есть склонность к аллергическим реакциям), много пить, максимально обездвижить конечности, продезинфицировать рану и обратиться за медицинской помощью.