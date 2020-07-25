Скользкий вопрос: почему в этом году всё чаще говорят о нашествии змей

В Тюменской области гадюка укусила за ногу восьмилетнего мальчика во время рыбалки. Ребенка экстренно доставили в больницу (пострадавшая нога отекла от стопы до колена) и ввели сыворотку против яда. Жители деревни Орловка Омской области жалуются в соцсетях на неприятное соседство: расплодившиеся змеи ведут себя агрессивно — покусали домашних животных. В прошлом месяце поговаривали о «небывалом нашествии» змей в Подмосковье — пресмыкающиеся стали чаще попадаться в лесу и на дачах. Беспокоились и жители Ленинградской области. В чем причина активности змей в этом году, что делать, чтобы змея не напала, и как быть, если пресмыкающееся все-таки укусило, — в материале «Известий».

Споры об активности

Жители поселка Ванино на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае рассказывают в соцсетях, что рядом с жилым кварталом появились гадюки — одну из них видели вблизи детской площадки, а под мостом через Чистоводный ручей, где так любит купаться ребятня, много нор. Среди людей никто пока не пострадал, а вот одному домашнему псу всё же досталось — к счастью, питомцу вовремя сделали укол. Специалисты уточняют: скорее всего, речь идет не о гадюке обыкновенной, а о ее сахалинском или дальневосточном подвиде. По словам герпетолога, научного сотрудника Института водных и экологических проблем ДВО РАН Эдуарда Аднагулова, у змей сейчас в разгаре кормовая миграция: ищут, где больше мышей, других грызунов, а самок интересуют укромные места — готовятся к родам.

гадюка Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Daniel Karmann

И вообще, как замечают некоторые специалисты, весна в этом году была ранняя — зверье, в том числе ползучее, проснулось пораньше.

Путешественник, герпетолог Олег Шумаков в беседе с «Известиями» говорит, что о «нашествиях» змей ему сообщают каждую весну и осень, хотя активность пресмыкающихся в этот период вполне понятна: осенью идет сбор на зимовку, а весной у змей традиционный выход из зимовальных мест и расползание по участкам. Что же касается лета, то змей сейчас ни больше, ни меньше, чем обычно, хотя какие-то колебания численности происходят.

« Не змеи расползаются, а мы приходим в те места, где они исконно живут, и почему-то удивляемся, что они там есть , — говорит герпетолог. — Другой фактор: например, в Тверской области и в расположенном ближе к ней краю Подмосковья из-за большого количества дождей подтоплены места, где обитают змеи. Поэтому они выходят в более сухие районы ».

В том, что змеи кусают людей и домашних животных, тоже нет ничего удивительного — кто потревожил, тому и досталось. Впрочем, в этом году бушует коронавирус, и самоизоляция сказалась на флоре и фауне.

« Самоизоляция, конечно, повлияла: не было фактора беспокойства и гадюки позволили себе занять новые территории. Самоизоляция вообще повлияла на всех животных, на количество птиц — первая гнездовая волна вылупилась гораздо более успешно, чем обычно», — отмечает Олег Шумаков. А вот аномальная жара, по его словам, никак не влияет на активность змей.

Серпентолог Владислав Старков замечает в одном из интервью, что рассказы о змеиных полчищах в соцсетях возникают из-за общего стресса на фоне коронавируса: люди просто начинают обращать больше внимания на вещи и явления, которые были и раньше .

Пошли по рукам

В Красноярске с начала сезона за помощью к медикам из-за укуса змей обратились 10 человек. Для сравнения: в прошлом году за весь сезон таких пациентов было 13. А впереди еще август, сентябрь… Местные врачи отмечают, что в этом году сезон укусов стартовал рано — первый пациент обратился в больницу 28 апреля. Кто-то случайно наступил на змею, собирая ягоды и грибы, но большинство пытались взять пресмыкающихся в руки . И пока смелые сибиряки приходят в себя, Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора призывает жителей и гостей Ленинградской области (остальным россиянам тоже не мешает прислушаться) воздержаться от фотографирования змей и попыток сделать с ними селфи.

Собрались в лес? Только в высоких резиновых сапогах или ботинках. Даже по траве на дачном участке не стоит опрометчиво гулять босиком.

« Самое главное для человека — вести себя правильно: не пытаться их ловить, убивать. Змеи, особенно если мы говорим о гадюках, сами за человеком не гоняются, они всегда стараются уйти при встрече , — говорит «Известиям» доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин. — Если идешь в лес и знаешь, что в этом лесу водятся гадюки, то неси перед собой прутик. Если хочешь что-то поднять, то пошевели травку перед собой — гадюка уползет ».

Иногда можно услышать такой совет: не стоит поворачиваться к змее спиной — оскорбится, будто английская королева. Впрочем, такие предостережения Владимир Черлин считает ерундой: « Не надо кричать, бежать, просто обойди и иди своей дорогой. Вот и вся техника безопасности ».

В наших широтах из ядовитых змей — только гадюка. Уж, которого путают с гадюкой, безопасен для человека. Гадюку легко отличить от собратьев: на сером, иногда зеленоватом, красноватом тельце заметна широкая зигзагообразная полоса. Впрочем, змея может быть и полностью черной. Мордочка ближе к треугольной форме и кажется, будто у змеи есть шея. Длина — до 65 см .

« Больше 90% ужей здорово отличаются от гадюк тем, что у них на боках головы большие желтые пятна, как уши. Но обычно, когда люди видят змею, им всё равно есть там пятна или нет. Змей в принципе боятся », — говорит специалист.

Если говорить о Москве, то специалисты Мосприроды уточняют, что ужей можно встретить в Царицыне, водятся они в Измайлове, Битцевском лесу, парке «Москворецкий», в Серебряном Бору. Гадюку обыкновенную редко, но можно увидеть в Троицком и Новомосковском округах. Всего оба вида змей встречаются на 16 природных территориях города и занесены в Красную книгу Москвы.

Берегите нервы

Недавно Сеть взбудоражили снимки из Туапсе: авторы запечатлели свисающих с деревьев, точно лианы, двухметровых упитанных змей. Краеведы поспешили успокоить: картинка нечеткая, но, скорее всего, это неопасный эскулапов полоз — вид змей семейства ужеобразных. Впрочем, увидеть такое вживую — шоу не для слабонервных. Хотя если укусит та же гадюка, что точно надо поберечь, так это нервы .

« Значительная часть веществ, которые находятся в яде, действуют на нервную систему. Поэтому от состояния нервной системы очень сильно зависит то, каким образом будет протекать отравление. Стресс усугубляет течение отравления , — поясняет Владимир Черлин. — Понятное дело, что когда человека укусила змея, спокойным ты не будешь. Но если ты находишься рядом с укушенным человеком, то твоя задача — не дать ему запаниковать ».

А вообще умение не поддаваться панике — отличный навык. И не только при встрече со змеей. Также герпетолог крайне не советует прижигать место укуса и накладывать жгут. Распространение тех компонентов яда, которые бьют по нервной системе, жгут не остановит, зато остальные сконцентрируются в одном месте — у раны.

Фото: tuapsevesti.ru

« Могут возникать ужасные язвы, не заживающие раны, которые потом очень тяжело лечить, — вплоть до некроза. От обыкновенной гадюки это вряд ли будет, но если змея посерьезнее, то вплоть до ампутации конечности», — предостерегает Владимир Черлин.

Отсасывать яд специалист тоже не советует, как и прижигать , но надрезы делать приходилось, и это спасло жизнь.

«Нож, бритва — резануть по месту укуса так, чтобы из раны потекла кровь», — говорит герпетолог. Одновременно массирующими движениями вокруг раны пытаться сцедить кровь. Затем рану продезинфицировать, перевязать и в больницу. Специалист отмечает, что подобные манипуляции имеет смысл делать только в первые секунды после укуса.

« Я могу сказать, что и на себе, и на друзьях приходилось пробовать такие вещи — не с обыкновенными гадюками, а с реально опасными змеями, такими как эфа в Средней Азии (змея из семейства гадюк, входит в десятку самых ядовитых в мире. — «Известия»). Один раз резали мне, один раз я надрезал палец другу. У меня вообще не было отравления, а у друга очень слабое», — вспоминает Владимир Черлин.

Кроме того, если вы склонны к аллергии, хорошо всегда иметь при себе сильный антигистаминный препарат. Герпетолог рассказывает, как после укуса обыкновенной гадюки погиб один из его друзей — от анафилактического шока. Всё случилось за несколько минут — даже скорая помощь не успела приехать.

«Если человек склонен к таким реакциям, то лучше сразу принять таблетку, — замечает Владимир Черлин. — И самое главное: укушенного нужно всевозможными способами пытаться доставить к врачу. Это в любом случае ».

О «пользе» вина с чесноком

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова Виктор Шилов, напротив, не советует при укусе делать какие-либо надрезы, поскольку любой разрез — это рана, которая усиливает кровообращение вокруг , яд распространится по организму.

« После укуса сразу чувствуется боль, затем всё отекает. Кроме того, змея зубы не чистит и заносит грязь . Исходя из этого, для начала надо принять обезболивающее. Если рядом ничего нет, то вообще ничем не обезболивать. Если есть возможность, продезинфицируйте место укуса », — говорит «Известиям» специалист.

От активных движений яд еще быстрее разносится по организму, так что если змея укусила в руку, нужно попытаться максимально обездвижить конечность — например, засунуть за пазуху. С ногой немного сложнее — совсем обездвижить вряд ли получится, поскольку нужно как-то добираться к медикам.

вода Фото: Depositphotos

Народных советов на случай укуса ядовитой змеи хватает. Вот только некоторые: приложить измельченный подорожник, сырое мясо курицы, посадить укушенного в ванну с молоком (как будто позаимствовано из рецептов красоты царицы Клеопатры), выпить вино с чесноком или луком… У врача подобные советы вызывают смех, а рецепты с вином даже можно отнести к разряду «вредных».

« Главная задача — разбавить яд и быстрее его вывести. Если вы еще не добрались до медиков, то необходимо больше пить, но ни в коем случае не алкоголь, который усиливает кровообращение. Человек от него почувствует себя только хуже , — предостерегает Виктор Шилов. — Можно пить любые неалкогольные напитки, сиропы, квасы, но лучше простую воду, чтобы снизить концентрацию яда ».