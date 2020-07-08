В Подмосковье женщина нашла змею в своем шкафу

Жительница Московской области обнаружила змею в шкафу для одежды в своем доме. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде в частном доме в поселке Новоселки. По словам женщины, она хотела взять вещи из шкафа, но, открыв дверцу, увидела лежащую на полке змею. После этого она вызвала спасателей.

Змея никак не отреагировала на прибывших специалистов. Те крюком подцепили рептилию и вынесли из дома. Названая гостья оказалась ужом, пишет «Федеральное агентство новостей».

Каким образом змея заползла в дом к женщине, пока неизвестно, отмечает «Москва 24».

В конце июня сообщалось, что жители и гости Московской области стали замечать участившиеся случаи появления змей на дачных участках и в лесах. Недавно в Домодедово от укуса гадюки пострадала 70-летняя пенсионерка. Врачам удалось спасти женщину.

Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики пользователей, где запечатлены целые клубки змей, причем в тех районах, где ранее их никто не замечал. По словам эксперта, участившиеся появления змей вызваны длительным отсутствием дачников.